Por: Gisella Abarca.

La tarde de este jueves y luego de una reunión técnica integrada por Dirección del Servicio de Salud O’Higgins, la dirección del HRLBO, Fenats Base Rancagua, Fenats Sexta Región y CONFENATS se estableció suspender el contrato de aseo para el área clínica del establecimiento.

Además se retiró la presentación de la Contraloría General de la República y “se realizarán las modificaciones que correspondan, en función de los acuerdos que adopte la nueva mesa de trabajo que se conformó con los integrantes de la reunión”, indicaron desde la dirección del Hospital Regional Rancagua.

Por medio de un escrito la dirección del establecimiento de salud base de la región indico que “Como equipo directivo queremos reiterar que ningún funcionario perteneciente a la dotación del estamento auxiliares del HRLBO perdería su empleo con este nuevo contrato de aseo, ni tampoco se iba afectar su continuidad laboral. Este fue nuestro compromiso desde un principio con la comunidad funcionaria y autoridades regionales”.

Añadieron que “Nuestra intención fue siempre pensar en beneficio de nuestros trabajadores y nuestra comunidad disminuyendo la carga laboral, reduciendo las enfermedades profesionales y mejorando la calidad de vida del personal; mientras que, por otra parte, el objetivo era fortalecer el aseo para nuestros pacientes y usuarios. No obstante, hemos acogido los planteamientos efectuados por los funcionarios y esperamos que, a través de esta nueva instancia participativa de trabajo, podamos avanzar en medidas que den mayor certeza a nuestros colaboradores”.

AUXILIAR DE SERVICIO MANTIENE HUELGA HASTA QUE SE CONCRETE LA RENUNCIA

Desde el establecimiento de salud indicaron que el auxiliar del servicio de Cirugía Infantil del Hospital Regional Rancagua, Jorge Becerra que inició una huelga de hambre este lunes, a las 22:00 horas y que solicita la salida del equipo directivo del HRR, se mantiene con la extrema medida lo que preocupa a las autoridades del recinto asistencial:

“Continuamos preocupados por el trabajador que se mantiene en huelga de hambre, si bien el director del HRLBO lo visitó para conocer sobre su estado de salud y conversar sobre los alcances del nuevo acuerdo, el funcionario decidió continuar con la manifestación, por lo cual como establecimiento hemos dispuesto de un equipo médico que lo cuide hasta que culmine este proceso de huelga, el que verificó que se mantiene en buen estado de salud”, concluyeron desde el Hospital Regional Libertador Bernardo O’Higgins.

Mientras que el auxiliar del servicio de Cirugía Infantil del Hospital Regional Rancagua, Jorge Becerra, que se mantiene estable de salud, declaró “este jueves me visitó el director a quien le solicité que diera un paso al costado para mejorar la salud pública y funcionaria del Hospital Regional. Me pregunto si su salida mejoraría la salud de recinto y le dije que sí, eso significa que mantengo mi huelga de hambre hasta que el director renuncie oficialmente y para que eso se lleve a efecto pedí un garante del Ministerio de Salud. El director Bisbal va a presentar su renuncia desde el miércoles 2 de noviembre, pero yo mantengo la huelga hasta que el documento esté firmado. No me harán cambiar de opinión”, remarcó el huelguista.