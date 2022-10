Iniciativa se desarrolla a través del programa Acción y en alianza con la Municipalidad y el Cesfam local.

A través del programa Acción, el Fondo de Solidaridad e Inversión Social, FOSIS, de la Región de O’Higgins está brindando apoyo psicosocial a 20 familias de la comuna de Machalí, que en su grupo familiar conviven con una persona que presenta algún problema de salud mental, principalmente sus hijos o hijas. Si bien los factores que llevaron a estas familias a enfrentar esta situación pueden ser múltiples, la pandemia se señala como uno de los motivos más recurrentes, dado el período de encierro y escaso contacto social que tuvieron los niños, niñas y adolescentes, entre otros factores, generando un aumento de la prevalencia de patologías psiquiátricas en este segmento de la población.

Por esta razón, el FOSIS, mediante el organismo ejecutor Quillagua y en una alianza con el Centro de Salud Familiar de la comuna, contactó a las familias para invitarlas a ser parte de esta iniciativa, que busca entregarles herramientas, acceso a redes y otros servicios y apoyos pertinentes a la situación que viven.

El grupo se reúne periódicamente y, en una primera etapa, trabajó en un diagnóstico familiar de cada participante, siempre de la mano de las profesionales del Cesfam de Machalí. Esta instancia, además, les ha permitido compartir sus experiencias, tener un espacio para conversar de sus problemas y recibir ayuda profesional, orientación y contención.

Es el caso de Solange Sepúlveda, quien señaló que “estos talleres son muy buenos, porque le ayudan a uno a ir viendo el tema de los hijos, cómo ir ayudándolos cuando van creciendo. Generalmente no hay muchos programas para quienes cuidamos a otros, o a veces no hay información. Uno no sabe que existen instancias como ésta”, señaló esta madre.

“Estoy contenta con esta actividad-agregó-, porque además vamos a hacer actividades con los niños, entonces es muy bueno, además, el poder compartir con las autoridades y conversar sobre estos temas”.

Recientemente, el grupo participó en un desayuno organizado en el marco del programa, que reunió a las usuarias con los equipos profesionales de FOSIS, el Cesfam y el municipio; el alcalde Juan Abud; y el Director Regional del FOSIS, David Mella Banda.

El encuentro fue una ocasión ideal para que las autoridades conocieran la experiencia de las participantes y también para intercambiar información. En ese sentido, el alcalde les señaló que la municipalidad tiene más de 90 talleres deportivos y culturales funcionando, a los que pueden acceder las familias del programa. Un dato muy atractivo para las familias que, a veces por desconocimiento, no acceden a esta oferta pública.

David Mella Banda, Director Regional de FOSIS 0’Higgins, dijo que “con esta iniciativa buscamos apoyar a las familias que están pasando por una situación difícil, entregándoles orientación, herramientas, ampliando sus redes de apoyo y, no menos importante, generando un espacio de escucha en el que ellas puedan conversar en confianza y con profesionales sobre sus aflicciones y recibir el apoyo que necesitan”.

Agregó que “esta alianza con la municipalidad de Machalí, el Cesfam local y FOSIS, es muy virtuosa, pues nos permite llegar con un programa pertinente a personas que lo necesitan bastante y ofrecerles una atención que viene a complementar lo que la comuna les entrega, así es que estamos muy contentos de reunirnos hoy y de que el proyecto esté bien encaminado”.

El programa Acción contempla una inversión directa para las familias participantes, que será utilizada en financiar algún servicio o bien que el grupo acordará en el trabajo que seguirá desarrollando los próximos meses.

El objetivo es entregarles un apoyo integral, que contempla acompañamiento, talleres y acceso a información que, sin duda, ha sido de gran utilidad para gestionar las soluciones a sus problemáticas.