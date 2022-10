La Sagrada Escritura nos presenta al Faraón del imperio egipcio, que ha tenido un sueño y no encuentra quien se lo pueda interpretar. El sueño se trata de siete vacas gordas y hermosas, siete espigas gruesas y llenas, y posteriormente siete vacas feas y flacas que devoran a las gordas y hermosas y a la vez siete espigas menudas y abatidas que devoran igualmente a las espigas gruesas y llenas. Fue entonces, con la premura de encontrar a quien le interpretara su sueño, que le llevaron a un joven hebreo llamado José, quien había caído en desgracia por ser vendido por sus propios hermanos como esclavo, y que tenía fama de interpretar sueños. Y fue puesto delante del Faraón. El joven interpretando el sueño del Faraón, le diría que las siete vacas gordas y hermosas, y las siete espigas gruesas y llenas, representarían siete años de abundancia. A la vez las siete vacas feas y enjutas, como las espigas menudas y abatidas que devoran a las vacas y las espigas respectivamente, representarían siete años de escases. La interpretación de José encontró gracia ante Faraón, quien además lo nombró señor de todas sus tierras (leer libro del Génesis, capítulo 41). Es cierto que estamos en otra cultura, muy distinta. Estamos en otra época, por cierto. Son muy distintas las formas de gobierno. Pero existe algo que no ha cambiado por miles de años: es la vida humana supeditada a los avatares de la economía. Hace tiempo, leí un libro pequeño de antropología que relevaba el hecho de que la economía siempre es lo más visible en los pueblos; también lo es la organización y seguidamente las distintas formas de pensamiento filosófico y religioso. Entonces por muy buena que sea la organización y los pensamientos, si la economía no anda bien, los pueblos perecerán, pues en un estómago vacío no hay ley ni filosofías que se sujeten. Si un pueblo, más bien dicho, si los gobernantes de un pueblo no son capaces administrar los buenos tiempos mirando de reojo los posibles malos tiempos, es muy difícil que ese pueblo, bajo esos gobernantes se mantenga con vida. La abundancia es naturalmente deseada y la escasez naturalmente rechazada. Es más fácil que llegue la escasez que la abundancia y no viceversa. No es necesario ser economista para aseverar la tesis anterior, como tampoco es difícil afirmar que para que exista abundancia o por lo menos “no escasez”, se debe poner al frente buenos administradores. Sabiendo que la democracia (así no era en Egipto) mediante el voto popular elige a sus gobernantes, me pregunto ¿Por qué no se elige también por voto popular a quienes administraran los bienes de un pueblo? ¿será muy arriesgado? Por cierto, el gobernante tiene la difícil tarea de nombrar como administrador a aquella o aquel que esté más capacitado para mantener al pueblo lejos de la escasez. La economía en el mundo hoy es muy distinta a la economía del mundo antiguo, medieval y moderno incluso. Nadie tiene sueños (como el Faraón) premonitorios, además nadie le creería si ocurriese. Sino que debemos tener la certeza de que no hay seguridades de abundancia, y si lo hay para algunos será bajo el yugo del estrés por la inestabilidad económica en el mundo. La figura de José, corresponde a aquellos varones y mujeres que cayendo en desgracia han estado abiertos al don de Dios, que con su humildad han sabido lidiar con los poderosos sin desdeñarse mutuamente, sino que ayudándose. José posee dos dones: interpretar sueños y la sabiduría para administrar. Creo que ahí existe una buena enseñanza para nuestras autoridades a todo nivel: saber leer e interpretar los sueños (de un pueblo, de las personas) y además ser capaces de administrar esos sueños, con la máxima honestidad.

Gabriel Becerra Ortiz. Asesor diocesano de Salud.