Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

Intenta no angustiarte con problemas de la familia en los que realmente tienes poco que hacer, sobre todo si no te han pedido consejo. Disfruta de la vida y evita entrometerte en asuntos que no te afectan.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Durante gran parte del día estarás protegido por la suerte, aunque quizá haya momentos en que no te fíes de la diosa Fortuna y confundas los regalos que te hace. Debes aprovechar esta situación para lograr lo que quieras en el terreno profesional o de dinero.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Ofertas de trabajo pueden sorprenderte a lo largo de este día. Resultarán aparentemente beneficiosas en el largo plazo, no tanto a efectos inmediatos. Analiza detenidamente los pros y los contras, porque lo que hagas ahora tendrá repercusiones importantes en tu familia.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Si quieres mantener viva tu relación de pareja, es hora de poner manos a la obra y sacarla del atolladero. Te ocuparás de que tanto tú como tu pareja salgáis del letargo para entrar al menos en una fase de mucho diálogo.

LEO (23 julio – 22 agosto).

Momentos difíciles en los que tu organismo se resentirá de todo lo que pasa a su alrededor, en especial si estás viviendo alguna crisis familiar relacionada con alguna enfermedad. Un poco de contacto con la naturaleza te vendrá muy bien este fin de semana.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Es muy posible que la persona que te atrae tan poderosamente no sepa nada de tus verdaderos sentimientos. Tendrás ocasión de aclarar las cosas en las próximas horas, no te dejes vencer por la timidez y tal vez avances lo que nunca hubieses imaginado.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Tu situación personal te dará dosis extraordinaria de energía positiva para repartir entre los demás y vas a hacerlo con ganas, en especial si tienes gente a tu cargo en un negocio o un proyecto de futuro.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Estás preparando nuevos retos profesionales, porque no estás satisfecho con lo que tienes. Incluso puedes recibir críticas de personas próximas que no entienden tus ganas de aventura, pero les dejarás claro que necesitas mejorar para ser feliz.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Podrías tener en tu mano el éxito de un negocio familiar o entre amigos que hasta ahora no tenía demasiada importancia. Encontrarás a alguien que esté dispuesto a ayudarte a conseguir que se ponga en marcha sin pedirte nada a cambio.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Es muy probable que seas mal interpretado y tengas que soportar la aspereza y severidad de otros, que también puede provocar insatisfacción afectiva. Busca los aspectos estabilizadores que te permitan concentrarse en sus cosas.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Evita el orgullo y pon en práctica los planes románticos que tienes pensados para tu pareja, aunque te haya defraudado en los últimos días, según tu baremo, claro está. Con la tranquilidad llegará la charla y las explicaciones a todo.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

La cercanía de una fiesta importante, ya sea familiar o entre amigos, te mantendrá distraído durante gran parte del día. Así, no prestarás atención a la cantidad de situaciones tumultuosas que se van a dar en tu entorno, evitándote disgustos y malos ratos.