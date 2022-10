Después de pasar por quimioterapia, la única posibilidad de sobrevivir es encontrar a su hermano de sangre, por lo que hacen un llamado a registrarse como potenciales donantes en Fundación DKMS para encontrar a alguien compatible.

La familia Araya Gutiérrez se enteró que la leucemia mieloide aguda del pequeño Máximo había vuelto. Después de pasar por quimioterapia, su única posibilidad de sobrevivir es encontrar a su hermano de sangre, por lo que hacen un llamado a registrarse como potenciales donantes en Fundación DKMS para encontrar a alguien compatible que pueda darle una segunda oportunidad de vida a su hijo y los cientos de pacientes que lo necesitan.

Máximo es un niño muy alegre, amante de los dinosaurios y las travesuras. “Cada día nos deslumbra con su sonrisa y energía. Es un niño muy alegre que necesita ayuda de todos y todas”, cuenta María José Gutiérrez, su mamá.

Hace unos meses, la familia Araya Gutiérrez se enteró que la leucemia mieloide aguda de Máximo había vuelto. “Durante un año, todo iba bien. La quimioterapia había funcionado. Lamentablemente, nos enteramos de su recaída. Nos enfrentamos a una recaída muy intensa y esta vez, la única posibilidad de sobrevivir es con un trasplante de células madre sanguíneas”, afirma.

Máximo no tiene hermanos, por lo que deben ampliar la búsqueda en registros de donantes no emparentados, como el de DKMS Chile. “Por azar genético, es posible encontrar a personas no relacionadas que comparten características de compatibilidad o, como nosotros los llamamos, ‘hermanos de sangre”, afirma Ignacia Pattillo, directora ejecutiva de DKMS Chile.

La compatibilidad está ligada al origen étnico de las personas. Esto quiere decir que, mientras más personas de origen latino se encuentren registradas, mayores serán las probabilidades de que pacientes de nuestra región encuentren un donante compatible. Registrarse como potencial donante es muy simple y no tiene costo.

Los requisitos para ser un potencial donante son tener entre 18 y 55 años, buena salud y vivir en Chile. Quienes cumplan y quieran registrarse deben ingresar http://www.dkms.cl y seguir los pasos indicados en la página.