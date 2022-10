Los vehículos «chutos» o indocumentados que ingresan a Bolivia de contrabando son un problema crónico para este país, donde se calcula que circula medio millón de esos motorizados, pero también para el vecino Chile que se ha visto afectado por el cada vez más violento robo de autos para venderlos ilegalmente en un creciente mercado boliviano.

Gina Baldivieso

EFE-REPORTAJES

Las autoridades bolivianas han identificado al menos dos formas de ingreso de estos vehículos al país, una por pasos fronterizos autorizados, pero con documentación que después se descubre que es fraguada o «gemeleada», es decir, clonada, según explica a EFE el viceministro de Lucha contra el Contrabando, el general Daniel Vargas.

La segunda es a través de rutas ilegales y al cobijo de la noche para burlar los controles, usando incluso dos a tres automóviles como «señuelo» para que otros vehículos puedan ingresar por otros lugares, indica el militar.

Los motorizados que logran burlar los controles circulan luego, sobre todo, en las poblaciones fronterizas bolivianas, pero también se les ha visto en otras zonas como el norte de La Paz, los valles y el norte de Santa Cruz, el trópico de Cochabamba, o la región andina de Oruro, colindante con Chile.

Aunque no es una problemática reciente, la preocupación al respecto toma fuerza cuando las personas que compraron estos vehículos reclaman amnistías para su «nacionalización» o regularización, como ocurrió hace unos meses, sin respuesta de las autoridades.

La última «nacionalización» de autos «chutos» en Bolivia se dio en 2011, con un alcance superior a las 100.000 unidades, mediante un decreto firmado por el entonces presidente Evo Morales, quien justificó que estos vehículos eran adquiridos por «gente pobre».

Este argumento ahora es repetido por los propietarios de los motorizados que piden amnistía, pero lo rechazan sectores como los importadores formales de vehículos.

ALGUNAS CIFRAS

El parque automotor legal en Bolivia tiene alrededor de 2,2 millones de unidades, de los que el 30 % es «relativamente nuevo», con entre cero a diez años de antigüedad «y el 70 % restante tiene de once años en adelante», incluidos varios con más de medio siglo que siguen operando en el servicio público, precisa a EFE el gerente general de la Cámara Automotor Boliviana (CAB), Luis Orlando Encinas.

Al margen de los legales, los cálculos más moderados hablan de unos 200.000 vehículos indocumentados en circulación actualmente en Bolivia, pero la CAB asegura que son más de 500.000.

«¿Vamos a meter medio millón de vehículos también obsoletos a ese parque automotor?», cuestiona Encinas y remarca que el daño por el contrabando de autos no es únicamente a los importadores, sino «a todo el Estado boliviano».

Según el empresario, anualmente se importan por la vía legal entre 50.000 a 60.000 vehículos, por lo que una eventual «nacionalización» del medio millón de autos «chutos» equivaldría a las importaciones de una década.

Encinas menciona que quienes pedían la amnistía para legalizar unos 200.000 vehículos indocumentados calculaban que el Estado boliviano obtendría por ello unos 280 millones de dólares, pero sostiene que ese monto no supone ningún beneficio, ya que se obtendría por una sola vez.

Además, recuerda que el país debe importar diésel y gasolina para cubrir su demanda interna con un gasto anual de entre 1.500 a 2.000 millones de dólares, y que luego esos combustibles se venden a precios subvencionados por el Estado.

A esto se suma el hecho de que en Bolivia existe la figura penal de la «receptación» que sanciona a quienes venden o compran bienes obtenidos ilícitamente.

LUCHA DESIGUAL Y RIESGOSA

Entre enero y julio de este año fueron incautados en Bolivia 1.687 vehículos indocumentados, la mayoría de ellos en la región andina de Oruro (515) y en La Paz (494), con una afectación al contrabando por el equivalente a unos 35,5 millones de dólares, según datos proporcionados a EFE por la Aduana Nacional.

El viceministerio de Lucha contra el Contrabando, dependiente del Ministerio de Defensa, se apoya en las Fuerzas Armadas, la Policía Boliviana y la Aduana para llevar adelante «las operaciones de interdicción al ingreso de vehículos indocumentados en diferentes puntos fronterizos que tiene el país», comenta el viceministro Vargas.

Estas instituciones coordinan sus acciones conjuntas dentro del Comando Estratégico Operacional (CEOLCC) de Lucha contra el Contrabando.

Vargas reconoce que la amplitud de la frontera que Bolivia comparte con sus cinco vecinos hace que en ocasiones sea «muy dificultoso» cubrir los sectores por donde ingresan los llamados «chuteros» o contrabandistas de vehículos.

A pesar de esto, «el despliegue estratégico» de las Fuerzas Armadas en las fronteras permite llegar a las principales rutas empleadas por los «chuteros”, con la frontera con Chile como «centro de gravedad», asegura el oficial.

Las operaciones no son sencillas, pues en ocasiones los militares y funcionarios aduaneros han sido emboscados por los contrabandistas, que les atacan a tiros o empleando explosivos.

«En otros casos también, y eso es una situación bien sensible, se ve que poblaciones ya se meten en el conflicto o favorecen al contrabandista. Entonces ya se genera no solamente un enfrentamiento con contrabandistas, sino también con poblaciones que están en algunos casos afines al contrabando», lamenta Vargas.

Precisamente el viceministerio que lidera el militar se creó en 2018, después de que dos uniformados murieran tras una emboscada de contrabandistas de vehículos.

Otros casos más recientes se registraron al iniciar la segunda quincena de agosto, uno cerca de la localidad orureña de Chipaya, donde un militar recibió un balazo en la espalda durante un enfrentamiento con «chuteros» y otros dos uniformados quedaron heridos tras una emboscada con explosivos y bombas molotov cerca de Challapata, también en Oruro.

ILÍCITOS VINCULADOS

Según Vargas, en las operaciones anticontrabando en Bolivia se detectaron algunos vínculos ocasionales entre narcotraficantes y contrabandistas que llegan hasta la frontera con Chile con pequeñas cantidades de droga para intercambiarla por vehículos indocumentados o robados.

En algunas zonas deshabitadas se encontraron matrículas de vehículos emitidas en Chile, lo que confirmaría que algunos de los autos «chutos» que entran a Bolivia fueron robados en el país vecino.

Precisamente, en Chile preocupa el creciente y cada vez más violento robo de vehículos en el norte de ese país, alentado por el mercado ilegal hallado en Bolivia para esos motorizados que, una vez que pasan la frontera, ya resulta difícil recuperarlos, comenta a EFE el secretario general de la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC), Diego Mendoza.

«Para el sector automotor de Chile hay una afectación porque esta permanente alimentación en el robo de vehículos a través de la frontera ha permitido que florezcan bandas delictivas que muchas veces utilizan el robo de estos vehículos y sacarlos a través de la frontera de Chile hacia Bolivia para blanquear capitales obtenidos de la venta de drogas ilegales, blanquear incluso operaciones que pueden tener que ver con el tráfico de armas», entre otros, manifiesta.

Según Mendoza, el acuerdo de cooperación para recuperar vehículos robados existente entre ambos países «ha sido escasamente utilizado», pues se requieren denuncias judiciales e intervención de abogados en ambos lados, lo que resulta complicado para los afectados por estos hurtos.

A su juicio, la baja fiscalización del ingreso de motorizados usados a Bolivia de una antigüedad mayor a la permitida y las amnistías para que los propietarios regularicen su situación han generado una especie de «sistema vicioso», que hace que su compra siga siendo atractiva y, por ende, crezca el robo de vehículos en Chile.

«Se produce un perjuicio a la sociedad chilena y boliviana en general (…) Estamos hablando de bienes que han sido valuados en más de 350 o 360 millones de dólares al año que no han pagado ni un peso a ninguno de los dos países», asegura.

¿QUÉ HACER?

Encinas sostiene que no son los importadores legales quienes tienen que «dar la solución», pues «para eso hay instituciones y funcionarios del Estado» que deberían aplicarse en sus labores.

Mendoza considera que «sería una pésima noticia para ambos países» si Bolivia dispone una nueva «nacionalización» de «chutos», porque «legalizar esto lo que hace es incentivar a que se mantenga este negocio de clandestinidad en el futuro».

El chileno sostiene que ya existen leyes y mecanismos para prevenir el contrabando y robo de vehículos, «lo que falta hacer es que se cumplan» en ambos países y, para ello, es importante la cooperación entre Gobiernos.

En esto último coincide el viceministro boliviano, quien asegura que se ha planteado que, a través de la Cancillería, «se establezca una agenda bilateral con Chile» para abordar el asunto del contrabando, con especial atención en el tema de los vehículos indocumentados.

Vargas defiende las medidas emprendidas por Bolivia contra el contrabando de vehículos, pero también reclama más acción de parte de Chile para prevenir desde su territorio el ingreso de estos motorizados al país.