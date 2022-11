A las 5:30 de la mañana, César Barra se levanta para tomar el bus que lo traslada hasta la División El Teniente, donde trabaja como mantenedor en la Planta de molienda Semi Autógena (SAG) hace ya 11 años.

“Antes trabajaba en los buses Link, en la parte mecánica, no tenía experiencia en minería”, confiesa. Hoy, junto a sus compañeros de equipo, se encargan del mantenimiento industrial de las máquinas de la Planta SAG.

“Reviso el equipamiento y hacemos mantención a las bombas centrífugas, máquinas de flotación. También nos toca supervisar trabajos en los molinos, cambios de correas. Tenemos de todo acá en la Planta, es la más completa de la División, es la mejor escuela para aprender de minería”, asegura Barra.

¿Cómo es tu día de trabajo normalmente?

Todos los días llegamos a la charla de seguridad y después vamos a identificar los equipos, ver las condiciones de trabajo, evaluar los riesgos. Hacemos el mantenimiento y luego probamos los equipos para saber que quedó bien hecho. Tenemos que recordar que tenemos una gran responsabilidad con el país, entonces tenemos que hacer bien nuestro trabajo.

¿Cómo es el trabajo junto con tus compañeros?

El trabajo en equipo es súper dinámico, tenemos compañeros que tienen distintas habilidades y las maquinarias que manejamos son de 11 toneladas, 6 toneladas, por lo que cualquier equivocación puede significar un accidente grave. Por eso es importante que la comunicación entre nosotros, la planificación y las condiciones del entorno sean las que corresponden.

¿Qué significa para ti trabajar en El Teniente?

Trabajar aquí ha sido un cambio radical, ha significado todo mi desarrollo profesional y personal, he conseguido muchas cosas con este trabajo. He aprendido demasiado y me da pie para proyectarme a futuro. La experiencia que he tenido aquí, no la hubiese tenido en ningún otro lado.

Hay una responsabilidad país también

Claro, que los excedentes que se producen sean para el país es una motivación extra, que hace que sí o sí tenga que hacer mi trabajo de buena forma. No puedo fallar.