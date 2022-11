Octubre es el mes Internacional de Concientización del Síndrome, tiempo en que se pretende visibilizar, educar y generar conciencia sobre la enfermedad considerada poco frecuente en Chile y el mundo.

Por: Gisella Abarca

Este domingo, al medio día un grupo de familias de la región se reunieron en Pichilemu para ser parte de la Caminata Familiar Rett. Y es que octubre es el mes Internacional de Concientización del Síndrome de Rett, tiempo en que se pretende visibilizar, educar y generar conciencia sobre la enfermedad considerada poco frecuente en Chile y el mundo. Son semanas de mucha actividad desde las distintas organizaciones que representan a las familias alrededor del mundo, Latinoamérica y Chile, no están ajenos a eso.

“Octubre es el mes en que se descubrió el gen Mecp2 que es la causa de la enfermedad y queremos visibilizar, educar y genera conciencia respecto a lo que es este síndrome, lo que conlleva en lo emocional, físico, económico y como afecta a la familia. Que esta enfermedad no se tome como varias enfermedades aisladas, que logre ser AUGE, que logre tener una guía clínica de intervención, que capaciten a los profesionales en esta enfermedad”, dice Natalia Moraga, integrante de la Fundación “Caminamos por ellas y ellos, Sindrome de Rett Chile”.

EL SINDROME DE RETT

El Síndrome de Rett es un trastorno genético del neurodesarrollo infantil, que afecta principalmente a niñas y mujeres. Se estima que 1 de cada 10 mil a 15 mil recién nacidas presentan esta condición. No obstante, en Machalí, Natalia Moraga es madre de Manuel Sáez Moraga un niño de 6 años que presenta esta enfermedad poco frecuente. Una alteración genética al cromosoma X ligada al gen Mecp2, lo que está relacionado con el Síndrome de Rett, siendo su hijo el único caso varón con ese gen alterado.

Comenta además que en la región cerca de 10 familias tienen una hija con síndrome de Rett, las que están ubicadas en Rengo, San Fernando, Pichulemu, Coltauco, Rancagua y Machalí; y en Chile hay cerca de 150 familias con un menor que presenta esta condición.

El Síndrome se produce por una alteración en el gen Mecp2 que actúa como un orquestador, correspondiente al cromosoma X y se caracteriza por las estereotipias de manos, movimientos involuntarios y repetitivos, que van imposibilitando la utilización de éstas. Presentándose una pérdida o disminución de habilidades adquiridas durante los 6 a 18 primeros meses de vida. Como lo son la capacidad de hablar, caminar, dificultades a nivel de deglución y respiratorio. Además de retraso cognitivo y episodios de epilepsia.

“Hay que poner ojo, son niños sanos hasta los 18 meses, juegan, se conectan con contacto visual, pero un día comienzan caminar menos, no quieren tomar las coas, y comienzan con este movimiento de manos como golpeteos, aplausos y se comienzan a desconectar y algunos no hablan o comienzan a perder dé a poco el lenguaje, el control de esfínter”, dice Natalia.

En cuanto a un tratamiento para Síndrome de Rett, comenta que en la actualidad se están realizando estudios experimentales con ratones. No obstante, no se ha llegado a una cura para la condición, por lo que el tratamiento está enfocado en terapias multidisciplinarias, como terapias kinésicas, ocupacional, fonoaudiológicas, algunas complementarias y la utilización de ayudas técnicas, que ayudan a disminuir los efectos segundarios y mejorar la calidad de vida de los niños que la presentan.

“No hay cobertura para esta enfermedad poco frecuente de origen genético y como no tiene un medicamento único que genere una cura, no entra en la ley Ricarte Soto, porque no hay un tratamiento específico para el Síndrome de Rett, porque hay atraso en el desarrollo psicomotor, hay problemas óseos, epilepsia, lo que se puede hacer en salud es paliativo de ir ayudando en su calidad de vida. El sistema público aborda medicamentos para cada enfermedad pero no hay una terapia integral”, expone la integrante de la Fundación “Caminamos por ellas y ellos, Sindrome de Rett Chile”.

LA FUNDACIÓN

Fundación Caminamos Por Ellas y Ellos Síndrome de Rett Chile, nace como una agrupación de familias compuesta por madres, padres y abuelas, que desean visibilizar, educar y concientizar sobre las enfermedades y/o condiciones poco frecuentes.

La Fundación nace en octubre de 2017, con el objetivo de dar a conocer el Síndrome de Rett, a la sociedad, como a profesionales de la salud, entidades educativas, gubernamentales. Todo a través de distintas acciones como caminatas, charlas, entrevistas en medios de comunicación.

En la actualidad participan alrededor de 150 familias a lo largo de Chile, entre los síndromes existentes están: Mecp2, Foxg1, CDKL5, SILK1, HNRNPU y PITTHOPPKINS.

Con los años han sido un referente para muchas familias, entregando apoyo, contención y orientación, solo con la experiencia de vivir con una niña, adolescente y/o niño con esta condición. Y seguirán Caminando por Ellas y Ellos en búsqueda de más familias que piensan que tal vez están solos en este camino de la vida.

“Es importante para la Fundación Caminamos por ellas y ellos, Sindrome de Rett Chile y para nosotros como familia poder visibilizar y pesquizar quizá más familias que aún no tienen claridad del diagnóstico de su hija o hijo y así entregar orientación y contención. En la región somos alrededor de 10 familias identificadas”, expone Natalia Moraga.