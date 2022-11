Los Oro y Cielo vencieron a uno de los candidatos al ascenso, Deportes Colina, quedando a solo cuatro unidades del segundo de la tabla.

La liguilla de la Tercera División A está tan apretada, que los que logren sumar de a tres se van acercando al sueño de llegar al profesionalismo. Y así está Deportes Rengo. Los Oro y Cielo, que hasta hace un par de fechas atrás estaban en el fondo de la tabla del octogonal, han cosechado y el fin de semana vencieron a Deportes Colina.

Esta victoria, que los deja solo a cuatro puntos del segundo que es Provincial Ovalle con cuatro partidos por delante, los mantiene ilusionados en que alcanzarán a remontar.

Jugando en casa, los pupilos de Matías Garrido se impusieron sobre el elenco que dirige el rancagüino Ítalo Pinochet con tantos de Cristian Pavez (58’) y Matías Recabal (72’). El descuento fue obra de Bastián Arraño (86’).

Rengo frente a los de la provincia de Chacabuco formaron con Cristóbal Lecaros, Benjamín Ramírez, Damián Aldana (46’, Renato Díaz), Juan Vidal, Nicolás Ubilla, Benjamín Pinto, Brayan Lizana, Jaime Arévalo, Luis Fredes (64’, Brian Palma), Cristian Pavez y Matías Recabal.

En la fecha 10 se registraron, además, los siguientes marcadores: Provincial Ovalle 1-1 Unión Compañías, Municipal Santiago 0-1 Deportes Linares y Provincial Osorno 4-1 Provincial Ranco.

En tanto, los cruces de la jornada 11 serán: Provincial Osorno vs Provincial Ovalle, Provincial Ranco vs Deportes Rengo, Deportes Colina vs Municipal Santiago y Deportes Linares vs Unión Compañías.

Tabla de posiciones liguilla

1° Deportes Linares, 18 puntos.

2° Provincial Ovalle, 15 puntos.

3° Deportes Colina, 15 puntos.

4° Provincial Osorno, 14 puntos.

5° Unión Compañías, 14 puntos.

6° Deportes Rengo, 11 puntos.

7° Provincial Ranco, 11 puntos.

8° Municipal Santiago, 11 puntos.