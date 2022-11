Luego de una semana convulsionada, donde hubo cambio de entrenador -el cuarto durante el año, insólito- Chimbarongo FC no pudo vencer a Municipal Puente Alto y sigue enredándose en su sueño de volver a la Tercera A.

Los del mimbre, ahora dirigidos por Francisco Quiroz, quedaron con cinco puntos, cuatro abajo justamente de su último rival, sublíder de la competencia.

Recordemos que, en esta liguilla final de la Tercera B, dos elencos ascenderán directo, mientras que los otros dos cupos se jugarán en un formato de partidos de ida y vuelta entre los demás equipos del hexagonal.

En la fecha 5 (de 10), los resultados fueron los siguientes: Con Con National 0-3 Comunal Cabrero y Santiago City 5-0 sobre Naval.

Mientras que, para la jornada 6, los cruces serán: Comunal Cabrero vs Municipal Puente Alto; Chimbarongo FC vs Naval; Santiago City vs Con Con National.