“Entre talentos y talleres” fue el nombre del primer encuentro realizado por el Centro de Referencia en Salud La Brújula, actividad que reunió a los 56 usuarios del centro en compañía de adultos responsables y cuyo objetivo fue dar a conocer la oferta programática del centro en cuanto a Talleres para incentivar la participación de las usuarias y usuarios.

“La Brújula” es un centro de referencia en salud administrado por la División Salud de la Corporación Municipal de Rancagua que atiende a niñas, niños y jóvenes hasta los 19 años que presentan problemáticas de salud mental asociadas al consumo de drogas.

De esta forma y con el objetivo de fomentar la participación de los usuarios, se llevó a cabo el primer encuentro post pandemia que reunió a usuarios y sus adultos responsables.

Mónica Fritz, directora del CRS La Brújula, indicó:

“Esta actividad y todo lo que estamos haciendo en el Centro La Brújula, es para retomar la normalidad y darles continuidad a todos los programas, y va en directa relación con el mandato que nos ha hecho nuestro alcalde Juan Ramón Godoy, a quien la salud mental combinado con el consumo de drogas en etapas tempranas y adolescencia le preocupa demasiado, entonces esto se enmarca dentro de esa política y es en lo que estamos direccionando”.

La idea central del encuentro fue detectar los intereses de los usuarios para poder ofrecerles una oferta programática de acuerdo a sus necesidades, contando con muestras artísticas, mosaico, taller de cocina y música, presentación de circo callejero, entre otras.

Valeria Galaz Ramírez, apoderada de La Brújula manifestó que participar del programa ha sido una experiencia reconfortante en donde “me he sentido tremendamente acogida y no criticada. Creo que es una institución que de verdad colabora y ayuda mucho. Yo he visto cambios significativos en el corto tiempo que mi hija lleva acá, entonces de verdad estoy absolutamente conforme, contenta y con mucha fe de que vamos a salir de todo esto”.

Un ejemplo de que las intervenciones son exitosas, es el caso de Alejandro Marcos Ramírez, quien relató lo siguiente:

“Reconozco que igual he tenido fracasos, me he salido del proceso varias veces, pero si yo tuviera que recomendarlo a alguien, yo les diría que lo hagan porque si ustedes se lo proponen lo van a lograr el día de mañana. Si ustedes quieren salir de algo malo, propónganselo, yo recomiendo este programa porque a mí me ha ayudado como persona (…) Yo he sido un “cabro” que se ha perdido en el mundo tratando de buscar la luz en lugares donde no había. Acá me dieron las herramientas y si tienen problemas, vengan porque los van ayudar”, concluyó.

Para obtener más información sobre la labor que realiza “La Brújula” y cómo acceder al centro, las y los interesados pueden contactarse a través del correo labrujula@cormun.cl o de manera presencial en calle Cuevas 0165, Rancagua.