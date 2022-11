Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

No te favorecerán en absoluto tus intentos de ser original. La situación será buena para cualquier clase de administración que requiera labores constantes y conocidas. Procura no evadirte de las responsabilidades familiares y atiende bien tus compromisos.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Obtendrás felicitaciones de gente querida por algo que has hecho o que has regalado. Una acción personal o tan sólo una idea será algo que cobrará mucha importancia para los demás y que te van a agradecer eternamente. Te sentirás el centro de atención, al menos hoy.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

El comportamiento de alguien cercano puede sorprenderte de forma bastante negativa y poco agradable para la convivencia. Tu pareja será tu mejor apoyo ante esta situación.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

El mal ambiente con tus compañeros de trabajo ha estado a punto de arruinarte el día, pero tu pareja te sorprenderá al llegar a casa con algo que no imaginabas. Si estás libre, aprovecha para salir, tu suerte puede cambiar radicalmente.

LEO (23 julio – 22 agosto).

Si trabajas en algún sector en el que los errores son difíciles de reparar, extrema las precauciones en esta jornada, ya que no has descansado lo suficiente y no estarás concentrado al cien por cien.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Hoy eres el signo despistado y perdido. Ten cuidado con la conducción, los deportes arriesgados que requieran concentración y las actividades peligrosas. Hoy sería un día muy indicado para la lectura, la diversión y las actividades sencillas.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Los asuntos profesionales cobran fuerza y se activan algunos planes de futuro interesantes. No te conviene soltar la presa en ningún momento, habrá mucha competencia, pero si perseveras conseguirás tus objetivos antes de lo que pensabas.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Buenas noticias de un ser querido que te harán recobrar el buen humor durante una buena temporada. Las relaciones afectivas necesitan algo más de romanticismo. Prueba los resultados de una velada a la luz de las velas.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Debes dar otra oportunidad a ese amigo que tanto insiste en captar tu atención de manera definitiva. Es una buena persona y te hará muy feliz. El color azul te traerá suerte.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Si quieres aumentar el rendimiento personal en el trabajo, deberás aprender a dosificarte. Mantén el ánimo y el tesón lo más arriba que puedas, y conseguirás solucionar todos tus problemas. Aclara tus emociones con la persona amada.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

En ocasiones temes herir los sentimientos de algunas personas y te callas algunas cosas que deberías dejar claras. Es mejor que apeles a la mano izquierda y la diplomacia y dejes las cosas claras para no tener problemas en el futuro.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Te has recuperado lenta pero seguramente de la caída de ingresos de los últimos tiempos, y continuará la buena racha. Si trabajas por cuenta ajena, procura moverte con pies de plomo y no confíes demasiado en las buenas palabras si no se ven reflejadas con hechos.