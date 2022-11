Más de 250 niños y niñas de nueve establecimientos de la Región de O’Higgins ya han disfrutado del programa “Experiencia Estadio”. En total serán más de 400 escolares este año quienes vivan esta instancia en la que estudiantes de colegios municipales de las localidades cercanas a la División experimentan en el Estadio El Teniente una jornada deportiva pedagógica especialmente preparada para ellos.

La iniciativa es parte del Programa Calidad de Vida, que busca abrir los activos de la División a la comunidad, así como fomentar valores como compañerismo y trabajo en equipo.

A diciembre se espera recibir a más de 400 alumnos y alumnas de cinco comunas (Rancagua, Coya, Doñihue, Machalí y Olivar). En 2023, el objetivo es masificar el plan en las distintas municipalidades cercanas a la División.

“El programa busca transmitir objetivos transversales del currículum escolar. Tiene actividades al aire libre, trabajo en equipo, contacto con la naturaleza y les contamos historia sobre la minería, el vínculo del estadio con Codelco, el nacimiento de este recinto deportivo, entre otras actividades”, explicó el coordinador del programa, Rómulo García.

La jornada del programa dura tres horas, contempla un desayuno de bienvenida, recorrido por el estadio y clases en las canchas del histórico recinto deportivo. El objetivo es que los estudiantes se sientan deportistas por un día.

“Para nosotros, la importancia es que los niños y niñas aprendan a conocer otros ambientes de trabajo. Estas instancias se dan pocas veces y hemos tenido la suerte de venir a trabajar acá”, afirmó la coordinadora extraescolar del Colegio La Isla de Doñihue, Vania Abarca.

El director del Colegio Alberto Blest Gana de la población Dintrans, Jorge Henríquez, valoró la iniciativa. “Todo lo que sea generar y cumplir las expectativas de los niños y las niñas para nosotros es súper importante, entendiendo el contexto en el que se encuentra el establecimiento. Para ellos vivir esta experiencia es importante y crecen como estudiantes y personas”, dijo.

Jostin Pérez, estudiante de sexto año del Colegio La Isla:

“Soy futbolero y juego a la pelota desde muy pequeño. Estar aquí donde han estado mis deportistas favoritos ha sido entretenido. Lo que más me gustó fue recorrer el estadio porque nunca había venido”.

Javier González, docente de educación física del Colegio La Isla

“La escuela La Isla tiene un sello deportivo, por lo que es muy importante que conozcan otras instalaciones donde han participado grandes futbolistas a nivel nacional e internacional. Es una gran motivación para ellos seguir ese ejemplo de deportistas de gran categoría”.

Felipe Cáceres, profesor de Educación Física en el Colegio Alberto Blest Gana.

“Los niños pudieron disfrutar de una clase de básquetbol fuera del colegio. Estas instancias son muy importantes para el desarrollo cognitivo y pedagógico de los niños y niñas, que estaban muy emocionados”.

Alondra Morales, 9 años, tercero básico.

“Lo que más espero es el partido de básquetbol. Me ha gustado mucho porque me gustó la cancha, donde están los futbolistas, los periodistas. Me pareció una experiencia muy bacán y alegre”.

Joel Blaise Dorsin, estudiante de tercero básico, 9 años.

“Me gustó mucho la experiencia, estaba muy emocionado. Me encantaron todas las instalaciones del Estadio. Cuando sea grande, me gustaría ser basquetbolista. Cumplí mi sueño de estar en el camarín de los jugadores”.