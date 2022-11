Se aproxima el mes de María, evento religioso que cada año se inicia el día 8 de noviembre y finaliza el 8 de diciembre. Es una actividad religiosa y popular de credo católico. Muchos nos avocamos en este tiempo a orar a Dios, manteniendo como figura especial a María, la madre de Jesucristo, el Señor. Sé que muchos de los que leen este sencillo artículo cada semana no son de credo católico o simplemente no son creyentes, aspecto que respeto y considero como parte esencial de la libertad religiosa, tan necesaria para el engrandecimiento de un pueblo. Pero permítanme en esta ocasión considerar la figura de María a quien aprecio tanto y a la vez, le debo el mantenimiento en el tiempo de la grandeza de la mujer como un ser eternamente apreciado de generación en generación. Digo de “la grandeza de la mujer”, porque creo firmemente que Dios en su infinita sabiduría y libertad quiso mirar con benignidad a una mujer – niña de quien quiso nacer y salvar al mundo. Al mirar a María como figura femenina por excelencia se nos viene a la mente la maternidad, el servicio, el amor silencioso, por nombrar de manera simple algunas temáticas que son tan propias de nuestras mujeres en el mundo. La maternidad está unido al servicio y al amor silencioso, son una humana trinidad en la mujer. Sí, porque todos tenemos la firme conciencia que nos debemos a aquel ser que nos parió y nos llevó a sus pechos para darnos vida, aquel ser que no permitió que cayéramos víctimas del hambre de libertad y la sed de aventuras en el camino en nuestra juventud. Que aun ahora, en nuestra adultez, nos socorre con palabras sencillas y fuertes, sin frases hechas, sino simplemente con la voz inconfundible de la madre. Aquella mujer que vimos atender al peregrino perdido con un pan y un consejo, la que como María acudió presurosa a acompañar a la parturienta y vio nacer a tantos niños y los recibió en la calidez de sus brazos. Aquella mujer que transformó su pequeña casa en una mesa para todos, donde la ternura y el pan, fueron eternos. Al escribir de María, cuando se aproxima su mes, no podemos dejar de mencionar junto al don precioso de la maternidad mujer, y al atento y gozoso servicio, a aquello que he llamado amor silencioso. No es posible pensar en la mujer, en la madre, en la servidora, en definitiva, en María, sin pensar en aquellas mujeres en el mundo que sufren simplemente por el hecho de amar. Ese amor silencioso que hace fértil el campo de la humanidad, porque está, como bajo la tierra húmeda y barrosa alimentando los corazones de los hijos que se han marchado de casa, los que se han perdido en el oscuro mundo de aquello que no es permitido y mata el cuerpo y el alma. Ese amor que espera sin dormir hasta la madrugada al hombre que no llegó, porque se ha perdido en el camino de aquellos llamados “buenos amigos”. Aquel amor silencioso como el de María, que vio de lejos caer a su hijo víctima de la cruz de la injusticia; y que finalmente cubrió con sus lágrimas su cuerpo inerte. Es por eso por lo que más allá y más acá de una figura religiosa como María, se esconde y se muestra a la Mujer, ser magnífico que torna en belleza, se hace presencia y rompe el tiempo.

Gabriel Becerra Ortiz, Asesor diocesano de Salud.