A solo un día del inicio de la campaña Teletón 2022, este jueves el pleno del Consejo Regional aprobó de manera unánime los recursos para la construcción del Centro Teletón de Rancagua, el primero de la región de O’Higgins, que beneficiará a más de 1.100 familias que en la actualidad deben viajar diariamente a Santiago para que sus hijos e hijas reciban atención en rehabilitación.

Se trata de la aprobación de más de 10 mil millones de pesos que se suman al aporte realizado por la Municipalidad de Rancagua, que entregó en comodato del terreno donde se emplazará el futuro centro, como también al compromiso de la Fundación Teletón que será la encargada de brindar rehabilitación a niños y niñas de la región.

El primer centro Teletón en O’Higgins se emplazará en el Parque Comunal de Rancagua, zona céntrica que cuenta con una amplia conectividad y accesibilidad, facilitando el traslado desde y hacia las distintas comunas de la región.

Alcalde destaca y valora la aprobación de los recursos

El alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy, estuvo presente en la instancia y agradeció “al gobernador regional Pablo Silva, a todos los consejeros y consejeras regionales que creyeron en este sueño y aprobaron unánimemente los recursos que permitirán que O’Higgins cuente con un centro de rehabilitación para sus niños, niñas y adolescentes”.

Además, el alcalde Godoy destacó que la aprobación de los recursos “es parte de un compromiso que adquirimos cada uno de los involucrados en este proyecto, el Gobierno Regional, la Municipalidad de Rancagua y la Fundación Teletón, para concretar este sueño de muchas familias de toda nuestra región que se encuentran viviendo el camino hacia la rehabilitación”.

“Como alcalde, esta noticia me alegra y enorgullece; pero como padre no solo me alegra sino también me emociona, porque pertenecemos a la familia Teletón y sabemos el gran sacrificio económico que nuestros vecinos y vecinas deben realizar diariamente para costear los traslados hacia Santiago para que sus hijos e hijas continúen con su proceso de rehabilitación y, de esta forma, tener una mejor calidad de vida”, finalizó el alcalde de Rancagua.

Alegría transversal en un momento histórico

También, el gobernador regional, Pablo Silva Amaya, agradeció “al Consejo Regional, al alcalde de Rancagua y, por supuesto, a la Fundación Teletón. Hemos presentado un proyecto que ha sido aprobado por unanimidad en el Consejo Regional donde vamos a construir la primera Teletón de la región de O’Higgins”.

“Es un gran proyecto, yo diría que es histórico para la región (…) estamos muy felices por esta instancia de aprobación y agradecer nuevamente al Consejo Regional, a la Teletón y al alcalde de Rancagua por poner a disposición el terreno. Estamos demasiado felices”, concluyó el gobernador regional.

En tanto, el vicepresidente ejecutivo de Teletón, Ademir Domic, quien también estuvo presente en la instancia, manifestó su alegría y agradecimiento al “Gobierno Regional, que hoy ha aprobado realizar la construcción e implementación del futuro nuevo centro Teletón de la región de O’Higgins (…) al municipio de Rancagua, que ha entregado en comodato el terreno donde será construido este edificio; y por supuesto estamos muy agradecidos de toda la comunidad (…) que año a año se suman a nuestra campaña”.

“Estaremos más cerca, pero para poder funcionar, para poder sostener nuestro quehacer, necesitamos el apoyo de toda la comunidad, encontrándonos este viernes 4 y sábado 5 en nuestra campaña anual, en la cual los invitamos a sumarse a que sea un punto de encuentro, en que vean un programa que ha sido preparado con mucho cariño para rendirles cuenta, para inspirarnos, para ver lo que somos capaces de hacer cuando nos encontramos todos en torno a esta causa”, sostuvo el vicepresidente ejecutivo de Teletón.

Por su parte, la consejera regional y presidenta de la comisión Social y Seguridad Pública del Core, Jacqueline Jorquera, aseguró que “hoy día estamos haciendo historia, historia de la buena, historia creada con el corazón, creada en base a la necesidades reales que hoy día tienen nuestros vecinos”.

“Esto no hubiese sido una realidad si es que nuestro gobernador no lo hubiese puesto en la mesa del Consejo Regional, y además el alcalde Juan Ramón Godoy no hubiese donado el terreno”, afirmó la consejera regional, agregando que “esperamos que mañana cumplamos la meta y estemos celebrando que próximamente esta región ya no va a ser el patio trasero de la región Metropolitana, vamos a tener nuestro propio centro, equipado con las mejores tecnologías y marcando un hito a nivel regional”.

Finalmente, el consejero regional Mauricio Valderrama, sostuvo que “con lo significativo del terreno y del lugar donde está emplazado, la ubicación y lo hermoso que va a quedar este centro Teletón, creo que da cuenta en la historia de la acción más importante a nivel político que me haya tocado participar. Es algo tan emotivo, se han mancomunado esfuerzos de distintas personas, de distintas voluntades con un único fin, que es ayudar a las familias de nuestra región de O’Higgins y que seamos un soporte para todos esos niños y niñas que tanto lo necesitan”.