Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

Hoy puede ser un día importante para ti si consigues lanzarte y conectar con esa persona que tan buenas vibraciones te produce. Podría cambiar la visión de muchas de las cosas que antes despreciabas.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Día dedicado a las compras útiles; aunque el precio no supondrá un inconveniente, porque lo más importante es la calidad, seguramente encontrarás algún chollo para tu domicilio o para llevar a la casa de vacaciones.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

La alegría ronda a la familia, remontarás esos momentos de tristeza y melancolía a que te llevan tus experiencias en el exterior. Te sentirás cerca de la persona amada y encontrarás el apoyo y cariño que necesitas.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Intercambiar puntos de vista con tu pareja aclararía la intranquilidad por la que afectivamente estás atravesando; no debes tener reparos en hablar de ciertos asuntos, desde el respeto y la compresión mutua.

LEO (23 julio – 22 agosto).

Aunque tu impulso sea aprovechar las oportunidades al vuelo, debes pensárselo primero, en especial si te relaciones con el arte, la literatura o el espectáculo; tómate un tiempo de reflexión y el éxito será más duradero.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Simplemente no te propongas hacer nada interesante durante todo el día. No es la jornada de tu vida, así que si lo sabes ya desde primera hora de la mañana y no te pones nervioso por ello, mejor.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Los problemas sentimentales te tendrán algo aturullado. Serás la excepción en cuantas actividades participes, no estarás de acuerdo con nadie y no podrás sentirte identificado con ninguna de las actuaciones de los que te rodean.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Estarás mucho más contento y animado de lo que es habitual en ti. Incluso, bromista: te atraerá el humor y las situaciones cómicas. Eso sí, no te excedas en tus comentarios jocosos, sobre todo con las personas que pueden malinterpretarlos.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Quizá le sobre algo de tensión a tu temperamento, con una sensibilidad fuera de lo común. Desbordante de compasión hacia los demás, deberás cuidar también de tus propios intereses antes de verte en problemas.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

La independencia de otras personas y el hecho de que tengan puntos de vista diferentes a los tuyos en algunos aspectos pueden ponerte muy nervioso y crearte inseguridad. Lo mejor es que aceptes otras ideas positivamente y no hagas un drama de ello.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Algo torcerá la situación en las relaciones sociales, tanto en el trabajo como con los amigos, discusiones en torno a temas polémicos pueden ir más allá de lo debido. Si no puedes razonar con el otro, será mejor que te des media vuelta y te vayas.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

La monotonía y la falta de expectativas están haciendo mella en tu carácter, habitualmente más alegre. No pienses que es demasiado tarde, siempre puedes cambiar determinados aspectos de tu vida. El trabajo no debe condicionarte.