Por: Gisella Abarca.

A fines de octubre comenzaron las conversaciones para revisar, actualizar y mejorar el vigente el Acuerdo Marco firmado el 2013 entre la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC), la Coordinadora Nacional de Trabajadores Contratistas (CNTC) y la Asociación Gremial de Empresas para la Minería y Rubros Asociados (AGEMA), en conjunto con la Corporación Nacional del Cobre (CODELCO) en su rol de facilitador y garante.

Así lo explicó el Presidente de la Coordinadora Nacional Contratista de los Trabajadores del Cobre, Luis Núñez “Somos los firmantes y garantes del Acuerdo Marco subscrito el 2013(…) y lo que estamos haciendo hoy es una actualización de todos los puntos del Acuerdo Marco, ya que somos firmantes de éste”.

Indicó que la Coordinadora que lidera “es una asociación gremial que representa a la Confederación Obrera en El Teniente que suma a 9 sindicatos bases de obras más 8 sindicatos de servicios, lo que hacen un total de casi 7 mil trabajadores en El Teniente”. Añadió además que “Tenemos toda División Ventanas, Fetracol en Andina, tenemos todo El Salvador, tenemos federaciones y sindicatos bases en Chuquicamata; es decir, la Coordinadora hoy día tiene una representación real de casi 22 mil trabajadores contratistas”, remarcó Núñez.

En este escenario y respecto a las movilizaciones que han ocurrido por estos días camino al mineral El Teniente (Ver recuadro), Núñez expuso “No se entiende cuál es el motivo que este grupo está haciendo esto de las movilizaciones, porque ellos no son subscritos de Acuerdo Marco del 2013 y no pueden actualizar el documento, porque no son ni subscritos ni firmantes a nivel nacional, nosotros velamos por los acuerdos nacionales y estamos actualizándolos y va a ser para todos los trabajadores tanto para vicepresidencia, para los viejos de fundiciones, para todos. Entran los 46 mil trabajadores contratistas, estén o no asociados a la Coordinadora o a la Confederación”, subrayó el Presidente de la Coordinadora Nacional Contratista de los Trabajadores del Cobre, Luis Núñez.

ACUERDO MARCO

Cabe destacar que el instrumento laboral, colectivo y tripartito llamado Acuerdo Marco establece reglas y condiciones a las que están sujetas las empresas contratistas respecto de los trabajadores que en su condición de subcontratados prestan servicios a la estatal.

Firmado originalmente el año 2007, el Acuerdo Marco debía ser actualizado cada dos años; sin embargo, la actualización ocurrió solo hasta mayo de 2013, documento que sistematizó y refundió todos los documentos anteriores, siendo el único que se encuentra vigente. Su cumplimiento se garantiza al incorporar su contenido en las bases de licitación y contratos civiles de la mandante con las empresas contratistas que le prestan servicios.

Hoy, a nueve años de su última modificación y por iniciativa de la CTC en conjunto con la CNTC, se ha instalado una mesa de trabajo en donde participan representantes de las empresas contratistas, subcontratistas y Codelco “con la finalidad de ampliar, a través de la revisión, actualización y mejoramiento del vigente Acuerdo Marco, las condiciones laborales y sociales de las y los trabajadores contratistas y subcontratistas de Codelco”, indicaron desde la CNTC.

Por su parte desde CODELCO Central informaron que “En las conversaciones, la cuprífera actuará otra vez como facilitadora y garante. Los nuevos compromisos que se resuelvan entre las partes firmantes del Acuerdo Marco que se encuentra plenamente vigente, beneficiarán a todos los trabajadores y trabajadoras contratistas y subcontratistas de la estatal”.

En este sentido, Codelco destacó “la importancia de generar confianzas, con el objetivo de actualizar el documento antes de que concluya este año en beneficio de todos y todas quienes colaboran en la principal empresa del país”.

SE MOVILIZAN PARA SUMARSE AL ACUERDO MARCO

Este miércoles de madrugada el rumbo de vehículos y buses que transitan por la Carretera El Cobre fueron sorpresivamente afectados por barricadas que interrumpieron el tránsito. Se trataba de una movilización convocada por la Federación por la Razón o la Fuerza que representa a sindicatos base e interempresas que representan a un poco más de 2 mil trabajadores contratistas en El Teniente indicó su presidente Marco Alarcón, que además es vocero zona sur de la mesa Coordinadora de las Mejoras del Acuerdo Marco 2023.

“Nosotros somos los que nos hemos manifestado con movilizaciones estos días para sumarnos a las mejoras del Acuerdo Marco firmado el 2023, estamos luchando por las mejoras al Acuerdo Marco y le estamos diciendo que Codelco instale una mesa con nosotros y con AGEMA”, dijo el dirigente.

Consultado por qué no están sumados a las negociaciones que ya comenzaron entre las otras organizaciones contratistas y Codelco, Alarcón indicó “no sabemos lo que pasa, Codelco no nos llamó, fuimos nosotros los primeros que entregamos el pliego de peticiones para las Mejoras en el Acuerdo Marco en el Congreso, al Presidente Boric, le entregamos documentos a la Ministra del Trabajo, a Minería, al ex ministro Giorgio Jackson acá en Rancagua, a diputados, al delegado, en la División, por todos lados y no nos llamaron y ya partieron con la primera mesa viendo los temas”, expuso el Presidente de la Federación por la Razón o la Fuerza.

En esta línea Alarcón agregó “hacemos un llamado a las autoridades para que nos sumen a la mesa, porque nosotros también representamos a trabajadores. Estamos en estado de Alerta Roja, los movimientos van a seguir y si no nos escuchan vamos a tener que endurecer las movilizaciones. Estos paros han sido de advertencia. Hemos bajado a los trabajadores, hacemos asambleas, retrasando los turnos. Se nos unió la organización de sindicatos bases (ASIB), se nos unió a la federación y a la mesa coordinadora por las mejoras del Acuerdo Marco 2023”, cerró el dirigente contratista.