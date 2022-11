La psoriasis es una enfermedad que muchas veces pasa desapercibida, pero que en verdad está más presente en la población de lo que se cree. A nivel global, según los últimos datos consolidados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), al menos 100 millones de personas padecen de esta patología en algún grado, en el caso particular de Chile, esta enfermedad afecta a cerca de 200.000 personas, según datos publicados en 2021.

En ese contexto, la Dra. Pamela Aránguiz, dermatóloga de Clínica Las Condes, entregó detalles sobre la psoriasis, desde sus orígenes hasta sus manifestaciones. De este modo, la profesional comenzó explicando que “es una enfermedad inflamatoria de la piel con un componente genético, asociada a factores ambientales que hacen que se desencadene. En ese sentido, están involucrados mecanismos autoinmunes y hay varias enfermedades vinculadas a la psoriasis”.

En línea con lo anterior, la especialista agregó que “la psoriasis puede presentarse a cualquier edad, afectando por igual a hombres y mujeres. Muchas veces existe el antecedente de algún familiar con la enfermedad, sin embargo, hay personas que no tienen familiares conocidos con psoriasis, por lo que hay que estar atento ante cualquier lesión sugerente. Pero, como el principal desencadenante en los adultos es el estrés, muchas veces es difícil evitar pasar por un período complicado y que se manifieste”.

Más allá del estrés, también existen instancias que pueden propiciar la aparición de la psoriasis tales como infecciones o lesiones traumáticas en la piel, ya sean por tatuajes, operaciones, etc.

Por otro lado, respecto a los efectos a mediano y largo plazo que puede generar la psoriasis en un paciente, la experta indicó que las personas pueden sufrir varios problemas, señalando que “la psoriasis además de comprometer la piel, sino que también las articulaciones, lo que se llama artritis psoriática, una patología que ha sido subdiagnosticada. Alrededor de un 30% de los pacientes con psoriasis tienen artritis psoriática”.

En ese mismo sentido, la dermatóloga añadió otras enfermedades vinculadas al desarrollo de una psoriasis, destacando que “se asocia a muchas enfermedades relacionadas con la inflamación, como, por ejemplo, un mayor riesgo cardiovascular o enfermedades inflamatorias autoinmunes como enfermedad inflamatoria intestinal. Además, a lo que más se asocia es a temas psicológicos, afectando la calidad de vida con mayores trastornos del ánimo, depresión”.

La Dra. Aránguiz hizo especial énfasis en el último punto, refiriéndose a que los pacientes que sufren de psoriasis muchas veces son estigmatizados. “Es una enfermedad no contagiosa, pero las personas se sienten discriminadas, un poco estigmatizadas. Mucha gente con psoriasis lo pasa mal, lo que genera más depresión, más aislamiento. Hay mucha creencia de que sea contagiosa, por lo que es importante darla a conocer y educar sobre ella”.

Sumado a lo anterior, la profesional también dijo que, a pesar de estar vinculada directamente con el estrés, los casos de psoriasis no han aumentado de forma considerable. “obviamente esta asociación con otras enfermedades va al alza si no se controla, y esto es grave porque no es una enfermedad estética, no es que el problema sea que la lesión es fea. Los casos más graves de psoriasis están más vinculados con otras enfermedades, por lo que pueden tener mayor mortalidad”, cerró.

¿Qué hay sobre el tratamiento?

La Dra. Pamela Aránguiz explicó que el tratamiento para la psoriasis debe ser focalizado y especial para cada paciente, ya que las complicaciones pueden variar entre personas. “Se trata de una enfermedad crónica, pero el objetivo del tratamiento es que existan la menor cantidad posible de lesiones o exacerbaciones durante la vida del paciente”, indicó.

En esa misma línea, la especialista agregó que “el tratamiento debe ser personalizado, con muchas cosas a disposición que se pueden usar. En casos más leves, se usan tratamientos tópicos, principalmente cremas en base a corticoides, y a medida que la psoriasis es más severa, hay tratamientos sistémicos con inmunosupresores tradicionales. Lo más nuevo es la terapia biológica, que se usa más en casos severos y que tiene mejores resultados que otros métodos”.