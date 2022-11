Por: Fernando Ávila F.

De un robo fueron víctimas las dependencias del cuartel provisorio de la Segunda Compañía de Bomberos de la comuna de Santa Cruz. Según lo informado por el Director de la Compañía, Miguel Ángel Muñoz, nuevamente las dependencias fueron víctimas de la delincuencia, en esta oportunidad, desconocidos robaron un calefón perteneciente al cuartel.

Los vecinos del sector alertaron que hace unos días habían escuchado ruidos en la dependencia, sin embargo, Bomberos se dio cuenta del hecho este fin de semana, al ver cañerías sueltas. “Lamentamos lo que no está pasando, sabemos que el sector es complicado en Santa Cruz, pero la verdad es que le están robando a la comunidad, no a nosotros. Si alguien sabe algo, algún dato, que lo haga llegar, está hecha la denuncia, pero esperemos que no sigan ocurriendo estas cosas acá en Bomberos”, dijo el Director.

Cabe recordar que en el mes de junio de este año se produjo la sustracción de especies desde el interior del Cuartel. Las especies sustraídas fueron de línea blanca, artículos de cocina y alimentos no perecibles, además de algunos premios que se serían utilizados en acciones de beneficencia. Esta Compañía está formándose por lo que actualmente funciona como cuartel en un lugar provisorio que está en comodato.