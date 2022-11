Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

Recibirás algún premio o reconocimiento en estos días, pero tendrás que compartir tur agradecimiento con los socios o colaboradores. No seas egoísta y actúa con miras al futuro, porque en breve necesitarás de nueva ayuda.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Los acontecimientos del día te pondrán en la disyuntiva de decidir algo rápidamente. Será un salto al vacío, pero quien no se arriesga no gana y si juegas bien tus cartas, tienes todo a tu favor para conseguirlo.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

No deberías convertir el trabajo en algo así como un maratón en el que quieres llegar a toda costa el primero. Vas a tener que hacer mucho esfuerzo para cruzar la meta en primera posición y no siempre valdrá la pena. Mira a largo plazo.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Cada día ves en el trabajo muchas cosas que no te gustan, pero no es momento de discutir por ellas. No puedes entrar en guerras que no son las tuyas, porque acabarás pagando las consecuencias. Espera mejores opciones.

LEO (23 julio – 22 agosto).

Por aquello de nadar y guardar la ropa, debes tener especial cuidado con los gastos extraordinarios. No está la cosa para alardes, y teniendo en cuenta amargas experiencias pasadas, no te vendría mal adoptar una actitud de ahorro.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

No permitas que las turbulencias de tu vida personal interfieran en tu rendimiento en el trabajo. De lo contrario, es más que posible que acabes envuelto en discrepancias con tus jefes, y eso es lo último que necesitas.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Tus reacciones son a menudo imprevisibles, y tendrás que controlarlas sobre todo si te interesa permanecer en tu actual puesto de trabajo o si no quieres herir a la gente que aprecias. A partir de ahora deberás controlar sus gastos diarios.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Comienzas una transformación imparable en tu vida profesional, es posible que cambies incluso de gremio, siempre aconsejado por amigos que conocen bien tus posibilidades. El éxito estará de tu lado.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Tu forma de ser podría crear una situación confusa hacia las personas que te quieren. Deberás explicar mejor tus querencias y preocupaciones, sobre todo las que acaban afectando a tu relación con los demás.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Si idealizas tanto el amor, puedes acabar llevándote un gran disgusto, porque todo el mundo tiene sus defectos y es cuestión de tiempo descubrirlos. Procura hacerlo antes de que el proceso sentimental sea imparable.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Un día largo y lleno de éxitos, ideal para solucionar a golpe de teléfono varios asuntos pendientes que se te resisten desde hace tiempo. Aprovecha para poner al día tu agenda en el trabajo, pero guarda energías para la diversión de la noche.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Aunque las dudas persisten en el trabajo, tus finanzas van viento en popa. Abandona el pesimismo que te abruma. Buen momento para la creatividad y la innovación. Traslada estas aptitudes a tu vida sentimental y lograrás cambios asombrosos. Ánimo.