“Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen, y contaminan al hombre. Marcos 7:21-23

Un profesor de la Universidad de Berlín propuso un desafío a sus alumnos con la siguiente pregunta:

“¿Dios creó todo lo que existe?» Un alumno respondió, valientemente: Si, Él lo creó. El profesor respondió: “Si Dios creó todo lo que existe ¡Entonces Dios hizo el mal, ya que el mal existe!

El joven se calló frente a la respuesta del maestro, el maestro se sintió feliz de haber probado, una vez más, que la fe era un mito.

Otro estudiante levantó la mano y dijo: ¿Puedo hacerle una pregunta, profesor? Bueno, dijo profesor.

El joven se puso de pie y preguntó: Profesor, ¿el frío existe? Lógico que existe, dijo el profesor ¿o acaso nunca sentiste frío?

El muchacho respondió: «En realidad, señor, el frío no existe. Según las leyes de la Física, lo que consideramos frío, en verdad es la ausencia de calor. Todo cuerpo o objeto es factible de estudio cuando posee o transmite energía; el calor es lo que hace que este cuerpo tenga o transmita energía”.

Y luego el estudiante le dice al profesor ¿Existe la oscuridad? El profesor respondió por supuesto existe. El estudiante respondió: La oscuridad tampoco existe. La oscuridad, en realidad, es la ausencia de luz. “La luz la podemos estudiar, ¡la oscuridad, no!

A través del prisma de Nichols, se puede descomponer la luz blanca en sus varios colores, con sus diferentes longitudes de ondas. ¡La oscuridad, no! Ahora pensemos, dijo el estudiante ¿Cómo se puede saber qué tan oscuro está un espacio determinado? Naturalmente con la cantidad de luz que está presente en ese espacio.

Por lo tanto “la oscuridad es una definición utilizada por el hombre para describir qué ocurre cuando hay ausencia de luz.” Finalmente, el joven preguntó al profesor: Señor, ¿EL MAL EXISTE?

El profesor respondió: Como afirmé al inicio, vemos estupros, crímenes, violencia, guerras, conflictos en todo el mundo. El estudiante respondió: “El mal no existe, Señor, o por lo menos no existe por sí mismo. El mal es simplemente la ausencia del bien.” Dios no creó el mal. El mal es el resultado de la ausencia de Dios en el corazón de los seres humanos.

La Palabra de Dios nos dice en: Santiago 4:1-2

“¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis, y no tenéis; matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar; combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis…”

En el evangelio según san mateo la palabra de Dios nos dice: “Porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias” Mateo 15:19

En la carta de Santiago la Biblia dice: «El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz» Santiago. 3:18.

El mal es una definición que el hombre inventó para describir la ausencia de Dios. La solución para erradicar el mal y sanar la humanidad es Jesucristo

Jesucristo nos dijo: “…Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia”. Juan 10:10

La Palabra de Dios en el libro de Ezequiel dice: “Y os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne» (Ezequiel 36-26).

Si su corazón se ha desenfocado o se ha desviado, permítale a Dios que lo sane que lo restaure y empiece a vivir una nueva vida llena de paz y amor, junto a nuestro Señor Jesucristo.

Pastor: Alejandro H. Cabrera C.