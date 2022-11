Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

Aunque aparentes estar seguro de casi todo, piensa que a veces puedes equivocarte y que no es una vergüenza pedir ayuda y consejo a personas con mayor experiencia. La familia estará a tu lado en esta ocasión. Algunos sueños se hacen realidad.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Puedes caer en la tentación de gastarte gran parte de tus ahorros en ropa y complementos para esta nueva temporada. Te convendría pensar muy bien lo que realmente te hace falta para no arrepentirte después cuando abras el armario.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Tus intereses económicos en un proyecto determinado pueden verse afectados por un cambio en la situación de tus finanzas. Tu gran capacidad de lucha te ayudará a enfrentarte a cualquier imprevisto y solucionarás pronto los problemas que se te presente.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Recibirás noticias de un ser querido que te pondrán sobre aviso de un futuro lleno de complicaciones; te sentirás inquietud y muchas ganas de provocar cambios, peor por el momento se impone la paciencia.

LEO (23 julio – 22 agosto).

Tendrás todo el tiempo del mundo para ordenar tus ideas, recapacitar. A pesar de que no tienes las cosas demasiado claras, recuperarás el tono optimista ante las circunstancias que te rodean, y serás capaz de mirar el futuro con más alegría.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Las últimas jornadas te han dado la oportunidad de acercarte a personas que tienen mucho que ver contigo en lo profesional, pero no tanto en lo personal. Tal vez debas poner barreras para no caer en situaciones que te serán desagradables.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Vas a enfrentarte al trabajo con optimismo, como si del primer día se tratara. Hoy es un día en el que estás dispuesto a todo porque intuyes que los resultados van a ser favorables y que, además, no se van a hacer esperar demasiado.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

No deberías dejarte llevar por sentimientos de frustración; aunque creas que no encuentras lo que buscas, mira a tu alrededor y verás que has conseguido mucho más de lo que podías imaginar. No dejes que tu lado ambicioso se superponga a los demás.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Puede que el estómago te dé un mal día. Tendrás que cambiar los planes que tenías para esta jornada y pensar otra manera de pasar un buen rato con menos tiempo libre. Unirás tu corazón a tu razón y obtendrás excelentes resultados en las relaciones sentimentales.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

La búsqueda de información te tendrá liado buena parte del día, ya sea para conseguir un trabajo, una vivienda o alguna ventaja de tipo burocrático. Tal vez te veas en la necesidad de organizar una reunión de amigos para profundizar en estos temas.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Te llegarán buenas noticias sobre la salud, nuevos tratamientos o medicinas alternativas podrían hacerte ver la luz sobre una dolencia que parecía que no te iba a abandonar nunca. La vitalidad renovada te dará pie para nuevas expectativas personales y laborales.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Tu futuro está lleno de posibilidades, pero tal vez no acabes de verlas por el desorden que acompaña tu vida. Sólo tienes que organizar tus prioridades. Eso sí, sé realista, no acometas proyectos que sabes que están lejos de tus posibilidades.