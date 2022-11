Por: Gisella Abarca- Fernando Ávila.

Cuatro menores de edad y un adulto fueron formalizados en el Juzgado de Garantía de San Fernando quienes este fin de semana protagonizaron un confuso incidente al interior del Hospital de esa comuna.

Y es que a eso de las 20:00 horas de este sábado en la sala de espera del Servicio de Urgencia del recinto asistencial colchagüino ingresó un menor de 15 años herido a quien lo acompañaban tres sujetos, los que esperaban en el hall del recinto asistencial. Fue en ese instante cuando llegan otros dos jóvenes menores de edad, lo que origina una riña al interior del centro hospitalario, logrando Carabineros la detención de todos los involucrados en el hecho, incautando una escopeta de fabricación artesanal, un arma blanca y 7 cartuchos calibre 12.

El adulto fue formalizado por el delito de porte de arma corto-punzante, uno de los menores de edad fue formalizado por robo por sorpresa, dos menores por porte ilegal de municiones, un menor por porte de arma corto-punzante, todos los detenidos quedaron con arraigo nacional, mientras que para dos menores quedó establecida prohibición de acercarse a la víctima, dando un plazo de investigación de 60 días.

SEGUIDILLA DE SITUACIONES EN LAS QUE SE HAN VISTO EXPUESTOS LOS FUNCIONAROS

Esta situación fue la gota que rebasó el vaso para la Presidenta FENATS Nacional, base San Fernando, Ana María Bravo, quien argumenta que no ha sido sólo este escenario al que se han visto expuestos los funcionarios, sino que ha sido una seguidilla de situaciones en las que queda expuesta la integridad emocional y física de los trabajadores del recinto de salud:

“Hace unas tres semanas un muchacho menor de edad quebró un ventanal, tomó un pedazo de vidrio y persiguió a una enfermera y una TENS para apuñalarla. También hace unas semanas otro niño hospitalizado persiguió a una paramédico con un cuchillo”.

A esto agrega la dirigente que “El miércoles 2 de noviembre ocurre una aglomeración de usuarios en el CAE por requerimiento de horas donde se forman filas de tres cuadras durante 6 horas exponiendo al usuario a estar de pie y a todo sol donde había discapacitados, tercera edad y mujeres embarazadas, lo que conlleva a una situación de caos generalizado y desencadena agresiones físicas y verbales a los pocos funcionarios que pudieran dar atención al usuario, sin que ningún directivo diera una explicación y solución al momento de ocurrido este hecho”, indicó Bravo

A lo que la Presidenta FENATS Nacional, base San Fernando, añade “Y este fin de semana dos bandas fueron a terminar la riña al hall de urgencia donde un joven quedó hospitalizado con el riesgo de escaparse ya que por ser menor de edad no se puede esposar a la cama. Por agresiones graves de usuarios y funcionarios en el servicio de urgencia, se pone en riesgo a todo el personal de urgencia, un guardia y un portero no dando abasto para el control de la situación, lo que podría haber terminado de otra forma. Si bien no ha habido funcionarios heridos, ¿dónde queda la salud mental de ellos?”.

Añadió “Estamos trabajando del 8 de agosto cuando este gremio cerró la Dirección del Hospital exponiendo múltiples demandas entre ellas la seguridad de los funcionarios ante hechos acontecidos con anterioridad agresiones físicas verbales y psicológicas que no habían sido asumidas con la respectiva gravedad que esto está llevando al personal a la fecha, siendo llevado esta problemática con las diferentes autoridades sin tener las soluciones que proteja nuestra integridad dentro de las actividades laborales y personales”.

En esta línea Ana María Bravo agrega que “Este gremio no sólo expresa la preocupación por los trabajadores, sino también por todos los usuarios expuestos a este tipo de violencia donde son afectados psicológicamente. Nuestro centro asistencial está enfocado en dar atención de salud y no presenciar o ser parte de este tipo de acciones de violencia extrema que a lo largo del tiempo se puede masificar sin la presencia de Carabineros las 24 horas en nuestro hospital”, remarcó.

HOSPITAL DE SAN FERNANDO REFUERZA MEDIDAS DE SEGURIDAD Y ATIENDE A SUS FUNCIONARIOS

A raíz de los hechos ocurridos en el Servicio de Urgencia del Hospital San Fernando, desde el recinto asistencial informaron que producto del altercado “dos guardias de seguridad se vieron afectados, siendo atendidos inmediatamente en la unidad de emergencia”, mientras que al percatarse de esta situación los funcionarios “se resguardaron y no se vieron afectados físicamente; mientras que los usuarios que se encontraban al interior de la sala de espera, evacuaron rápidamente”. En cuanto a daños materiales indicaron que se registraron destrozos de diversos mobiliarios como sillas, puertas de oficinas y baños.

Es por estos hechos ocurridos la tarde del sábado es que en el recinto asistencial “Se redobló el resguardo en seguridad tanto del paciente que se encuentra hospitalizado, como también de los funcionarios y funcionarias que están al cuidado de él”.

Además “Se reforzó la seguridad tanto en la sala de espera del Servicio de Urgencias como del centro asistencial”. Indicaron que además “Se encuentran en proceso de instalación botones de pánico en distintos puntos del Hospital San Fernando” y “se mantendrá la coordinación directa con Carabineros de la Primera Comisaría de San Fernando para continuar con las rondas periódicas, y se insistirá con la solicitud de contar con personal policial en forma permanente”.

Respecto a los funcionarios de la unidad afectada este fin de semana “Se realizará una intervención psicológica para el personal de salud del Servicio de Urgencias por parte de la Mutual de Seguridad, como también en forma individual para quienes la requieran de forma espontánea”.

Mientras que por medio de la declaración pública “como Hospital San Fernando queremos hacer un llamado de tranquilidad a la población usuaria, ya que, si bien este fue un hecho aislado, permanentemente estamos reforzando la seguridad del recinto”, en la misma línea, el recinto asistencial “queremos agradecer el rápido accionar de Carabineros quienes acudieron a controlar la situación, como también de la PDI que concurrió posteriormente”.