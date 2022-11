Por: Gisella Abarca.

Este martes 8 de noviembre, a las 18.30 horas la comunidad de la parroquia Cristo Rey comenzó el Mes de María dándose cita en Baquedano 140, donde desde 1923 se ubica la construcción emula al santuario original emplazado de la localidad homónima en Francia para asistir como una tradición de antaño al mes de la virgen, para a las 19.00 horas, participar de la eucaristía en el templo parroquial.

“El mes de María lo iniciamos este martes con el Santo Rosario, cantos animado por distintos grupos de la parroquia y lo celebramos afuera de la Gruta con música para que todos sepan que aquí estamos”, indicó el encargado de la Gruta Lourdes de Rancagua y párroco de Cristo Rey, padre Giacomo Valenza.

Y es que la devoción Mariana es una de las manifestaciones más arraigadas en nuestro país, donde cada 8 de noviembre se inicia el Mes de María, que culmina el 8 de diciembre con la celebración de la festividad de la Inmaculada Concepción.

También cada sábado de noviembre, a las 06.30 de la mañana, la comunidad se reunirá en distintos puntos para rezar el Rosario del Alba los que se inician este sábado 12 frente a la capilla de Padre Hurtado. El 19, el rosario parte en calle Toquihue. El sábado 26, el punto de partida será en calle San Vicente; y el último sábado 3 de noviembre comienza en la calle Parque Koke detalló el sacerdote, donde cada uno finaliza con oración en la Gruta de Lourdes.

A estas actividades, se suma la Solemnidad de su patrono Cristo Rey, por lo que la comunidad participará en diferentes acciones pensadas para esta especial ocasión “Durante el Mes de María tendremos la fiesta de Cristo Rey con una novena que comienza el lunes 14 hasta el martes 22; el miércoles 23, al medio día vamos a hacer el almuerzo de Los Reyes que es para personas en condición de calle”, dijo el sacerdote Valenza.

¿QUÉ PASARA CON LA GRUTA?

Con el Mes de María iniciado, la comunidad ora para mantener el lugar que nuevamente se ha visto amenazado con ser expropiado luego que el miércoles 7 de septiembre de este año fuera publicado un aviso legal del Serviu que ordena la expropiación de 31 inmuebles ubicados en Av. Baquedano en el contexto del Mega Proyecto de Ampliación de la arteria, uno de ellos la histórica Gruta Lourdes.

La noticia fue un balde de agua fría para el padre Valenza quien el 3 de septiembre de 2021 agradecía el compromiso que adquirieron las autoridades –liderados en ese tiempo por el director del SERVIU Manuel Alfaro- de la modificación del megaproyecto de Av. Baquedano así dejar exenta la Gruta de Lourdes de la medida.

En ese entonces para dar por zanjado el tema, el 11 de septiembre del año pasado la comunidad junto con autoridades celebraban el borrado de la línea de expropiación de la Gruta de Lourdes en Rancagua y con un espacio religioso lleno de fieles se agradecía haberse abierto a la modificación del proyecto vial que viene a descongestionar el sector poniente de la ciudad sin tocar la dirección de Baquedano 140; sin embargo, con la publicación del decreto de expropiación todas esas buenas intenciones volvieron a foja cero.

Si bien las próximas semanas existe una reunión en que se abordará el tema, el sacerdote recordó que no ha cambiado de parecer expresando “A SERVIU le diría que tienen que recordar que el 3 de septiembre recibimos una promesa solemne de su antecesor Manuel Alfaro que la gruta no se tocaba y 8 días después ellos mismos tomaron la iniciativa de borrar la línea de expropiación marcada en la Gruta donde vinieron importantes autoridades que se mancharon las manos con pintura roja para borrar la línea blanca que demarcaba. Me me gustaría preguntarle a SERVIU si estas dos fechas tan solemnes fue un juego de títeres donde hicimos un show? ¿hemos hecho una farsa, un teatro, una payasada, un baile extraño donde se da un paso adelante y uno hacia atrás?, porque yo no entiendo”, además en el lugar de la línea se puso una línea de mármol donde dice antigua línea de expropiación, recordó.

El consagrado sostuvo que ésta es una situación contra la cual han luchado ya hace más de 4 años del momento que se hizo pública la intención de expropiar por lo que el movimiento ciudadano “Salvemos la Gruta” recogió más de 10 mil firmas en toda la región por el valor que significa el lugar, un espacio para oraciones, penitencias y recogimiento que se ha mantenido en el tiempo revistiendo el sector de historia junto con las numerosas generaciones de rancagüino que en esa gruta han celebrado primeras comuniones, misas o milagros que los creyentes agradecen con cientos de placas instaladas en el lugar, razones de sobra para los fieles para no intervenir, mover o rediseñar la santa galería que está pronta a cumplir cien años.

En este contexto el padre argumentó “Se le debe explicar a la población que sabe que la gruta no se movería. ¿Cómo se explica ahora que la costumbre de la autoridad es borrar con el codo lo que escribe con la mano?”, indicó, recordando la colocación de una lápida de mármol que el 11 de febrero fue bendecida por el obispo Guillermo Vera y que grafica la historia de los hechos.

El consagrado recordó además que hace un mes atrás acudió hasta el concejo comunal de Rancagua para solicitar cumplir los acuerdos tomados respecto de defender el lugar de recogimiento ante la expropiación que nuevamente informara el SERVIU. “El 13 de septiembre quedó de acuerdo una carta firmada por el consejo para que el alcalde Godoy la lleve al ministro para cambiar el proyecto, pero esta carta no sabemos en qué está, creo que hasta ahora son puras palabras, actitudes de ofrecer pero nada concreto, no se entiende nada”, finalizó.

EDIL RANCAGÜINO LLAMA AL DIÁLOGO ENTRE LAS PARTES

En la oportunidad en la que el padre Valenza acudió al concejo municipal de Rancagua, una de las soluciones que expuso el jefe comunal fue entregar una carta junto al Ministro de Vivienda planteándole el tema, además propuso generar una mesa de trabajo intersectorial, donde se invitaría a participar a los involucrados para conocer detalles del proyecto y la situación actual.

De este modo, en relación al compromiso de instalar una mesa de trabajo intersectorial que permitiera revisar el proyecto de ampliación de avenida Baquedano, particularmente el tramo que comprende el sector donde se ubica la gruta de la Iglesia Lourdes, desde la Municipalidad de Rancagua indicaron que “se extendió una invitación para trabajar conjuntamente con todos los actores involucrados en este tema, siendo convocados representantes de la Iglesia Católica, a través del padre Giacomo Valenza, la administración de Condominio Koke, junta de Vecinos y otras organizaciones del sector”.

Añadieron que “si bien, el padre Giacomo Valenza no acogió dicha invitación en primera instancia, esperamos que se sume en la búsqueda de la mejor alternativa para este importante sector de Rancagua”.

En ese sentido, desde el municipio rancagüino agregaron “debemos informar que hace un par de semanas se llevó a cabo una actividad en terreno, donde representantes de la Seremi de Vivienda y Serviu presentaron a la comunidad una nueva alternativa para el proyecto de ampliación en el sector, el que disminuye los efectos en ambos sentidos. Esta alternativa presentada por las autoridades de Gobierno fue conocida por el alcalde el mismo día que la comunidad, en donde se realizó la presentación y posterior a ello la invitación de parte de las autoridades regionales para seguir dialogando, pero con prontitud”.

En esta línea, finalizaron diciendo que “El alcalde de Rancagua hace un nuevo llamado al diálogo entre las partes involucradas para que se tome la mejor decisión, resguardando el interés de la iglesia, los fieles y la gruta de Lourdes; así como también de la comunidad del condominio Koke”.

INICIARON ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE REDISEÑO

Consultados respecto al tema desde la Seremi de Vivienda y Urbanismo, junto al SERVIU indicaron que “iniciaron un estudio de alternativas de rediseño del trazado original correspondiente a la tercera etapa de la obra de ampliación de Avenida Baquedano”.

Añadieron que “Los estudios buscan determinar si existe la posibilidad de disminuir el ancho de la ampliación de Baquedano, específicamente entre Avenida Koke y Calle Lourdes. Una posible adecuación del perfil vial del proyecto requeriría una modificación del Plan Regulador Comunal de Rancagua”.

Agregaron que con el objetivo de dar a conocer esta propuesta, Seremi y Serviu han liderado una serie de reuniones de carácter informativo con todos los actores involucrados, “para recoger las opiniones y problemáticas que implicaría una eventual modificación del perfil. A estos encuentros -que siguen desarrollándose- han sido invitados representantes de la comunidad organizada del conjunto habitacional Parque Koke, del Gobierno Regional, la municipalidad de Rancagua y el Obispado de Rancagua”.

En este contexto, finalizaron diciendo que “para el Minvu O’Higgins es de especial importancia mantener un diálogo permanente con las vecinas y vecinos del sector, que han hecho patente a las autoridades del ministerio en la región su preocupación ante las posibles consecuencias que tienen para sus viviendas y espacios comunes un posible cambio del trazado original”.