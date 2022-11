Fotos: Marco Lara

Como es tradición cada 1 de noviembre en el cementerio Número 1 de Rancagua se reunieron los amigos, familiares e integrantes de los Inútiles, para conmemorar la muerte del destacado poeta rancagüino.

Ya son 75 años de su partida, pero parte de los integrantes del grupo que formó en 1947 para compartir y disfrutar del arte, la cultura e incluso la política, aun lo recuerda, una de ella es Catherine Fieldhouse, quien señaló que “todos los años nos reunimos para recordar a Oscar Castro que es nuestra alma en el grupo Los Inútiles, este año quisimos recordar su unión con García Lorca porque hay una relación muy directa en esa época de los treinta entre ellos. Los acercaba la poesía la poesía sublime que tenían y su amistad por carta. Quisimos resaltar el Responso que hizo Oscar Castro a García Lorca que es bellísimo, el que hay que actualizarlo a nuestra época. Ellos veían en la manifestación artística la historia de cada pueblo, en esencia la poesía es como la manera que se manifiesta lo básico de la ética humana”.

En la conmemoración los asistentes pudieron disfrutar de cantos, poesía y una muestra de la poesía de uno de los hombres que dejó un gran legado en las tierras de la región de O´Higgins, con sus escritos y poemas.

Responso a García Lorca

Llevaba el día en el cinto

como un alfanje de plata,

y en el arzón de la silla,

una guitarra gitana.

Romances de luces nuevas

se abrían en su garganta.

los ayes del canto jondo

lo lamían como llamas.

Cuando soltaba su copla

cantaba toda la España.

No murió como un gitano;

no murió de puñalada.

Cinco fusiles buscaron,

por cinco caminos su alma,

le abrieron el corazón

lo mismo que una granada.

¡Y el surtidor de su sangre

manchó las estrellas altas!

¡Cómo lloraban los ríos

de España!

En ese instante indeciso

de las hembras despeinadas,

en ese instante en que el grillo

cava la mina del alba,

García Torea, en el suelo,

con una flor colorada

condecorándole el pecho,

quedó sin canto y sin habla.

¡Cómo temblaban los montes

de España!

Cuando enmudeció su lengua

no doblaron las campanas.

Nadie le trajo una rosa,

ni un verso, ni una guitarra.

Apenas el chisperío

de una estrella deshojada.

Apenas la visión última

de la cal de las murallas…

¡Cómo crujían los huesos

de España!

-¡García Lorca ¡García

Lorca! -mil voces clamaban.

Preciosa, la del pandero,

danzando se desmayaba.

Brincaban, enloquecidos,

los pechos de Santa Olalla.

La casada del romance

desgarraba sus entrañas.

¡Cómo se rompía el alma

de España!

Muerto se quedó en la tierra,

tronchado por cinco balas.

Este año no darán frutos

los naranjos de Granada.

Este año no habrá claveles

en las rejas sevillanas.

El río Guadalquivir

llevará sangre en sus aguas.

¡Cómo llorará su espíritu

en las guitarras de España!

***

Óscar Castro (Rancagua, 1910-Santiago de Chile, 1947)