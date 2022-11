Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

Buscarás a un amigo para superar los momentos de bache emocional. Y es que no te interesa regodearte en tus propias miserias. Lo mejor será que te desahogues con alguien de confianza y que te de alas para salir de esta situación insana.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Llegan momentos muy entrañables con la familia, posiblemente ligados a viajes o vacaciones especiales, de las que, por uno u otro motivo, se recuerdan toda la vida. Llegarán muy buenas noticias de gente querida.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Las mujeres de este signo tendrán oportunidad de mostrar la parte más poderosa de su personalidad, y eso les hará sentirse muy bien, logrando un ámbito de respeto del que adolecían hace tiempo. En general, buen día para conseguir objetivos rápidos.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

No te puedes permitir ahora tener un bajón anímico y aflojar ante el agobio que te producen las nuevas exigencias laborales. Si resistes un poco más, alguien verá por fin tu potencial real y te llegarán grandes oportunidades.

LEO (23 julio – 22 agosto).

Día muy propenso a los temas afectivos, en el que podrás disfrutar de la compañía de personas queridas a las que no puedes ver tanto como quisieras. También tendrás buenos momentos con las relaciones sociales, con amigos especiales.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

No es que te caracterices precisamente por ser de lo más romántico, pero ante la oportunidad que te surja hoy le echarás un poco de imaginación y valor para estar a la altura de las circunstancias. El triunfo está casi asegurado.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Tendrás que ir de frente y tomar decisiones de forma honesta, porque en breve te verás en la tesitura de sentirte atraído por alguien que llega ahora a tu vida. Procure ir con cuidado para no herir los sentimientos de tu pareja.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Ante problemas médicos, debes actuar con optimismo y confiar en los remedios del médico. Verás el momento como adecuado este momento para la hablar con tu familia de lo realmente importante.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Poseerás un magnetismo especial y podrás dedicarte a la conquista, si ese es tu deseo. En general, te resultará más fácil ocuparte de los asuntos complicados y te sorprenderán con una sorpresa al final del día.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

No deberías justificarte tanto cuando compruebas que has cometido un error. Haz examen de conciencia y toma buena nota para no volver a tropezar. Debes luchar también contra los aspectos más conformistas de tu personalidad, verás que puede mejorar sin demasiado esfuerzo.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Tanto tu actividad física como mental estarán en alza en esta jornada, en la que te verás capaz de acometer cualquier tipo de tareas, en especial su tu terreno tiene que ver con la creatividad.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Podrías llevarte un desengaño en tus relaciones sentimentales si haces de la persona amada el centro de tu vida. No te lamentes tanto cuando te des cuenta de que ella tiene, además de a ti, otras cosas que le interesan.