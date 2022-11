Este domingo la comuna de Rengo se despertó con la triste noticia del fallecimiento del ex concejal, Gavino Martínez, quien se encontraba aquejado de una complicada enfermedad. De forma inmediata vía redes sociales la comunidad comenzó a expresar su sentir, entre ellos el alcalde de la comuna, Carlos Soto. “Como alcalde de Rengo informó a la comunidad el sensible fallecimiento del ex Concejal Gavino Martínez Maturana, un hombre sencillo y alegre, un gran comunicador social y un verdadero ejemplo de servidor público, un gran concejal, cercano y comprometido con la gente. Nuestras sinceras condolencias a su familias y esperando en Dios les de fuerzas para superar este difícil momento. Descansa en Paz querido amigo y nuestra ciudad y su gente te rinden un sincero homenaje”, manifestó el alcalde Soto.