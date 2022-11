A sus 26 años, Macarena López nunca pensó que llegaría a trabajar en el rubro minero y, menos aún, ser una de las pioneras en su puesto. “Yo estudié gastronomía internacional, trabajaba en esa área”, cuenta.

Hace un año y medio, Macarena se integró al programa Aprendices. “Cuando supe de la iniciativa, la encontré increíble y me pareció buena idea postular, porque trabajar en El Teniente es una oportunidad que no tiene cualquier persona”, dice.

La oriunda de Limahue, localidad vecina a Pelequén, hoy se prepara para ser la primera mujer maquinista del Ferrocarril en el nivel de Acarreo de la Mina Esmeralda, encargada de transportar el mineral en el tren, que consta de una locomotora de 72 toneladas que arrastra 12 carros de 50 toneladas.

“Es muy bonito, me gusta mucho y estoy orgullosa de ser mujer y mostrar que la minería sí puede recibir mujeres. Hay trabajos pesados y como maquinista o cualquier otra trabajadora del acarreo, tengo que hacerlo, es parte de y es un proceso de aprendizaje y crecimiento profesional”, asegura.

¿Cómo viviste el programa Aprendices?

Estuvimos harto tiempo en cursos, primero en uno de veta de talentos y luego otros directamente en temas de minería, en una nivelación. Porque si bien algunas tenían más experiencia que otras, prácticamente éramos todas nuevas en minería.

¿Cómo llegaste al ferrocarril?

Al grupo que quedamos en Esmeralda, nos hicieron una pasantía por las áreas de perforación y tronadura, producción y acarreo. En el comienzo estuve operando los equipos de perforación un par de meses. En febrero de este año llegué al Acarreo. Partí con el vaciado de los trenes y luego me enseñaron a ocupar el ‘Rocky’ que es el equipo que limpia las vías del tren. Después don Sergio y don Leo me empezaron a enseñar el tren y bueno, todos los compañeros me han aportado.

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?

Que es dinámico. No solamente es ir a cargar, sino que al ser maquinista uno puede prestar servicios, mover ‘Rocky’. Es entretenido y se aprende harto, conocí cosas que jamás pensé que iba a conocer y a pesar de que se ve sencillo, no lo es. Hay que conocer muy bien los sistemas, el terreno, los cambios”.

¿Qué significa para ti ser la primera en tu cargo?

Creo que para cualquier mujer que quiera entrar a la mina, es muy motivante ver que otras mujeres ya han marcado el paso y demostrado que sí podemos estar acá y desarrollarnos, hacer el trabajo como cualquier otro. Por eso quiero aprender lo más posible, crecer y planear un mejor futuro también para mi familia, para mi mamá y mi hermano.