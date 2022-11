El coordinador eléctrico nacional, el cual se encarga de la planificación y control de nuestro sistema eléctrico nacional, ha presentado la hoja de ruta para una transición energética acelerada. El objetivo que plantea es llegar al año 2030 con una matriz eléctrica 100% renovable y de la cual un 55% sea proveniente de energías renovables variables como la energía eólica y solar.

Tenemos apenas siete años para realizar todos los cambios necesarios para lograr el objetivo. Esto considera el cumplimiento en el fuerte aumento de la demanda proyectada bajo una modalidad de generación altamente variable, la implementación de nuevas carreteras de transmisión, la inversión en nuevas capacidades de almacenamiento de la energía, el desarrollo de un emergente mercado de hidrógeno verde, el impulso de la electro-movilidad a gran escala, cambios regulatorios en el mercado eléctrico, implementación de herramientas digitales para la toma de decisiones en escenarios de alta incertidumbre, reconversión de centrales de generación y capital humano altamente preparado en estos nuevos escenarios, uso de tecnologías de punta y herramientas avanzadas de inteligencia artificial, machine learning y big data, entre otros múltiples cambios necesarios que permitirán tener un sistema confiable, flexible y seguro.

Este ambicioso objetivo nos permitiría ser uno de los pocos países que tendrá una matriz eléctrica des-fosilizada y con ello ayudar al planeta a mitigar el exceso de gases efecto invernadero en nuestra atmósfera.

Justamente esto me trae a la memoria la fábula del colibrí, quien buscaba arduamente gotas de agua en el lago para apagar el voraz incendio del bosque, donde el tigre le pregunta porque lo hace, sabiendo que no logrará apagar el incendio, a lo cual el colibrí responde que está consciente de que no lo logrará, pero que está haciendo su parte.

Ojalá que la industria, empresarios, academia, gobierno y sociedad, todos seamos ese colibrí para lograr el objetivo.

José Luis Muñoz Pincheira

Docente Ingeniería civil industrial

Universidad Andrés Bello.