Con el objetivo de fomentar la denuncia por parte de la ciudadanía, la Vicepresidenta de la República, Carolina Tohá, y el Subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, presentaron el nuevo número telefónico del programa Denuncia Seguro, el *4242, el cual permitirá entregar información delictual de manera gratuita desde celulares y de forma 100% anónima.

Este nuevo número, más corto y fácil de recordar, busca promover y fortalecer el acceso transversal a la denuncia anónima, especialmente en los sectores más vulnerables del país. En este sentido, se apunta directamente a la disminución de la cifra oculta de la delincuencia, es decir, las personas que deciden no denunciar los delitos de los que son víctimas o testigos ya sea por falta de confianza en las instituciones o temor sufrir algún tipo de represalia.

La información proporcionada a la ciudadanía a través de Denuncia Seguro no solo permite desarticular bandas delictuales y llevarlas ante la justicia, sino que también ayuda a comprender de mejor manera la realidad sociodelictual de cada territorio y así generar estrategias más efectivas para la prevención.

La Vicepresidenta Tohá hizo un llamado a que la ciudadanía denuncie los delitos o, en su defecto, entregue información de manera completamente anónima de Denuncia Seguro. “La denuncia es importante, porque si las personas no denuncian, estamos a ciegas, no sabemos dónde están cometiéndose los delitos, qué tipos de delitos son, en qué horarios, en qué lugares, a qué grupos de personas. La denuncia es la materia prima con la que se hacen las políticas de seguridad, cuando no hay denuncias, no hay ninguna posibilidad que las políticas de seguridad sean efectivas”, destacó.

A su vez, el Subsecretario Vergara señaló que Denuncia Seguro “es una herramienta tremendamente importante porque a contar de hoy, podrán llamar desde sus teléfonos de forma gratuita. Hoy marcando el asterisco 4242, todas y todos quienes habitan en este espacio nacional compartido van a poder hacer una denuncia anónima, hacerla de forma segura, pero por sobre todo, contar con un Gobierno que está monitoreando la efectividad de los procesos posteriores, de que cada uno de los eslabones institucionales hagan su trabajo”, dijo.

Además, la autoridad agregó que “para que nuestras policías y nuestro Ministerio Público puedan hacer su trabajo, necesitamos más y mejor información. Porque cuando hay un ciudadano, una ciudadana que siente que prefiere hacerlo de forma anónima porque tiene cualquier tipo de resguardo al respecto, ahí estamos nosotros como Gobierno para tomar esa denuncia y llevarla adelante, para entregarle más información en la persecución, pero también para que quienes cometan delitos paguen y enfrenten la justicia”.

Denuncia Seguro posee dos canales de entrega de información. En primer lugar, www.denunciaseguro.cl, en el que se pueden realizar denuncias las 24 horas del día vía web. Y en segundo lugar, el nuevo teléfono *4242, al que se puede llamar los 365 días del año.

Los reportes recibidos por Denuncia Seguro con información delictual suficiente son enviados al Ministerio Público en forma de denuncia, que las fiscalías reciben generando una causa penal destinada a la investigación, persecución y eventual juzgamiento de los responsables de los delitos.

Es importante señalar que Denuncia Seguro no es un número de emergencia y no recibe reporte sobre delitos flagrantes, los cuales deben ser informados a las policías.