Por: Fernando Ávila F.

Nuevamente locales comerciales de Rengo fueron víctimas de robos en horas de la madrugada del lunes último. Sus propietarios se percataron que desconocidos ingresaron a las dependencias, desde donde sustrajeron mercadería y joyas. Los locales afectados fueron “Joyería Onix”, ubicada en calle Arturo Prat, desde donde los antisociales se llevaron hasta la alarma. Lo sustraído bordea los 50 millones de pesos, forzando los sujetos una caja fuerte mediante el método del oxicorte, por lo que se prevé que los sujetos estaban preparados para el robo.

También desconocidos ingresaron a un local de venta de ropa para bebé, «La casa del recién nacido», ubicada en Calle Prat, desde donde se llevaron mercadería avaluada en 20 millones de pesos. Un tercer robo afectó a un local de venta de artículos para la decoración y elementos para pastelería, “Codipan”, ubicada en calle Arturo Prat con Serrano, cuyo avalúo de lo sustraído aún está en estudio.

No se ha informado de personas detenidas, así como se investiga si los tres hechos fueron ejecutados por los mismos antisociales. Cabe recordar que la semana pasada otros dos locales comerciales ubicados en pleno centro de Rengo también fueron víctimas de millonarios robos, “Ópticas Plus” y un local de lencería y sex-shop, “Franneli”, fueron víctima del robo de gran parte de su mercadería, responsables que hasta el momento no han sido detenidos.

Desde Carabineros se informó que se concurrió al lugar a tomar procedimiento de denuncia, pero ya se encontraba PDI Rengo trabajando el sitio del suceso. Se agregó que no se recepcionó ningún llamado en horas de la noche por esos delitos, como asimismo los locales no contaban con alarmas, solo tenían cámaras, pero no eran monitoreadas por alguna empresa o persona.