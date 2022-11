Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

Tienes que estar atento en estos momentos porque alguien puede aprovecharse de ti, incluso en el caso de gente próxima en la que siempre has confiado. Las cosas han cambiado para algunas personas y deberás darte cuenta a tiempo.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

No tomes decisiones antes de consultar a los implicados en las mismas. Aunque tu pareja te haya dado libertad en su ausencia, no eres capaz de poner un pie en la calle sin ella,…ya es hora de que salgas un poco con los amigos, ¿no?

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Aunque los acontecimientos a tu alrededor no parecen muy alentadores, esta jornada comenzarás a reunir las claves que te harán fuerte en tus intereses en los próximos días. Tu firmeza y buen hacer harán el resto.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Deberías frenar ese afán de posesión que trasladas a tus relaciones afectivas. Puede que te funcione en otros campos de tu vida, pero te causará problemas en tu vida en pareja. Tienes que dar un poco de autonomía a la otra parte.

LEO (23 julio – 22 agosto).

Una reunión de trabajo no va a dar los frutos esperados. No te encontrarás con las reacciones esperadas por parte de tus compañeros y eso te hará sentir solo. Recibirás una sorpresa agradable a la hora de encontrarte con tu familia.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Los asuntos del dinero cobran relevancia a partir de hoy en tu vida, es posible que lleguen fondos con los que no contabas o simplemente que las subidas de sueldo prometidas se hagan por fin realidad. En general, buen momento para los números.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

La inestabilidad laboral o en los estudios en la familia te traerá algún quebradero de cabeza en estos días. Deberías organizar una reunión en la que surjan ideas y soluciones, porque no puedes seguir financiado gastos que no tienen futuro.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

No te empeñes en revisar constantemente el pasado para ver si las medidas que has tomado con acertadas o no. Nunca sabrás cómo funcionaron las otras opciones, de forma que apechuga con lo que hay y mira hacia delante.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Las noticias vienen hoy con grandes sorpresas relacionadas con la familia o lo amigos. A veces las personas parece que no evolucionan, y te constará algo encajar ciertas novedades, que no tienen por qué ser negativas.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

El influjo del Sol en tu signo podría avivar una pasión que ha quedado un tanto latente en los últimos días. Es el momento de proponer nuevas experiencias para que la situación se reconduzca de acuerdo a tus intereses.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Atrás quedan esos pequeños achaques que te atormentaban últimamente. Ahora sí, tu estado de salud es estupendo, encontrarás la fortaleza, la vitalidad y la disposición de ánimo necesarias para acometer lo que te propongas.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Ten cuidado con alguien que dice mantener una amistad pero que en el fondo tiene mucha envidia de ti y va a hacer lo que sea para pisarte. Ahora estás en otras cosas, no tienes sitio en la cabeza para eso, así que evita verte en situaciones comprometidas.