Fernando Verdugo

Hace poco más de un mes que llegué a Australia, atravesando todo el Océano Pacífico, para estudiar por un año uno de los temas que más me apasiona y a los que he dedicado muchas horas de estudio y análisis: el desarrollo de ciudades inteligentes.

Pensar en ciudades inteligentes deriva, la mayoría de las veces, a un puñado de soluciones tecnológicas que dejan muy contenta a la gobernanza pero que no implica un impacto notorio EN la comunidad. Por eso soy parte de la corriente que piensa en «ciudadanía inteligente» más que solo en ciudad inteligente.

La decisión de vivir juntos el espacio urbano es lo que denominamos una «decisión vital», por lo que a la organización política comunitaria le corresponde no solo facilitar la realización de esa decisión, sino también, hacer mejoras progresivas que escalen en sustentabilidad y sostenibilidad la experiencia de vivir en comunidad el espacio urbano.

Esto no tiene que ver con el tamaño de dicho espacio, sino la funcionalidad en relación con la experiencia de vivir juntos.

Ahí la tecnología (entendida como soluciones técnicas a problemas concretos) juega un papel relevante para cumplir la promesa de que vivimos juntos para mejorar la calidad de la experiencia vital, pero esa tecnología no se trata de la piedra fundacional de la ciudad inteligente.

En Australia este camino se vive a su propio ritmo, enfocado lógicamente en sus urgencias. Se trata de una comunidad que está resolviendo sus cuentas recientes con el pasado y sus pueblos originales, con una posición que cuidar en el Pacífico que es un teatro de operaciones con grandes potencias en constante desarrollo con las que competir. Además, por un sistema educativo impresionante y buena calidad de vida, Australia atrae gente, ordena y norma al máximo el proceso y aprende todos los días la experiencia de la multiculturalidad y el desarrollo, aunque desconfiando del imperio de la tecnología por la tecnología.

Australia más bien se trata de una sociedad ordenada tratando de ser más ordenada, que una sociedad puramente tecnológica, si aún fuera el caso el de que una sociedad intentara tecnologizarse por el gusto de hacerlo, como solemos pensar.

Aquí la experincia de la ciudad inteligente está en relación con ese orden y tranquilidad que buscan, con tiempo para trabajar (sin respiro) y tiempo para disfrutar el espacio público.

La mirada humana no se cambia por la cantidad de gigas, más bien un giga vale lo que la tranquilidad y el orden proveen, mediante parques diseñados para el ocio, espectáculos de encuentro comunitario, infraestructura de transporte público seguro y eficiente (ojo: no ultra moderno), mucho espacio urbano público perfectamente implementado en el espacio de todos y todas y no en lo que «sobra» del desarrollo privado, etc.

Aprender en un año es poco tiempo, pero la experiencia acá en Australia es todo lo que me imaginaba respecto a un «cambio de chip»… pero por la escala humana más que por un desarrollo tecnológico apabullante, muchas veces imposible de copiar o seguir cuando hablamos de ciudad inteligente pensando en América en general o Chile en particular.