-Calles y pasajes a oscuras facilitan los actos delictivos, dice dirigente del sector.

Por: Julio César Moreira

Literalmente ¡sitiados! por la delincuencia y en “medio de la nada”, se encuentran 36 familias de un sector de la Baltazar Castro, desde el pasado 29 de octubre.

La aseveración la hace Fernando Cofré, presidente de la junta de vecinos del centro poblacional oriente de Rancagua.

Él, al igual que el resto de las personas, han visto cómo esta situación está afectando no sólo a un lugar específico, sino a todo el vecindario.

Los constantes robos de los medidores de agua, de cable del tendido eléctrico que interrumpen el suministro, los asaltos y atracos, son ejemplos de lo que está afectando, principalmente a los niños y a quienes deben salir a trabajar, cuenta el dirigente social.

Es así como, ya cansados de esta situación, decidieron movilizarse, realizando manifestaciones callejeras y barricadas a las que se han unido chicos y grandes; y de las que han tenido que hacerse cargo las autoridades locales (nota aparte).

-¿Cómo es que llegaron a esta situación, qué pasó?-

Todo empezó con la desocupación de los departamentos, el 27 de octubre, en donde vivían 156 familias, entre propietarios y arrendatarios que recibieron subsidios.

A raíz de la desocupación, los edificios se llenaron de delincuentes. Vinieron de campamentos y se tomaron el lugar. Desde el día 29 quedamos sin alumbrado público; la población, los pasajes y las calles quedaron a oscuras.

Aprovechando la oscuridad, empezaron a asaltar a la gente, a robar. A las 8 de la tarde, la gente tenía que encerrarse. Nosotros conversamos con la autoridad la situación que estábamos viviendo.

El líder poblacional aclara que el aislamiento de las 36 familias tiene que ver con que, al concretarse la migración de las familias, se optó por dejar un block para algunas que no tenían dónde ir.

“Dejamos un block de tránsito. Metimos a algunos propietarios y arrendatarios. El block quedó en medio de la nada, en medio de la desocupación”, pero, sobre todo, rodeados y sitiados por ocupantes ilegales de las restantes viviendas abandonadas.

Esos vecinos, admite hoy, “están sufriendo robos de la delincuencia del entorno. Hay 36 personas viviendo allí”.

-Debe ser tremendo vivir allí-

Sobre todo para los niños que viven en ese block de tránsito, que quedó en el medio de los que deben ser demolidos.

Hay gente que se tuvo que ir del block, porque a una niña le pusieron una pistola en la cabeza, cuando a las 7 de la mañana se iba al liceo. Le señora (mamá) se tuvo que ir, porque le vino una depresión.

Agrega que esta misma violencia y niveles de delincuencia alcanzan hoy a todo el sector de la población.

“La gente sale a trabajar a las 5 de la mañana y hay lugares sin luz, porque se robaron los cables y deben reponerse pronto. Anoche (el lunes), teníamos quema de cables, porque los queman para sacarles el cobre ”, narra, sin disimular su preocupación y molestia.

-Hay también denuncias de robos de medidores de agua-

Ya casi no quedan medidores en una parte de la población. Me han llegado 12 que la gente ha encontrado botados. Eso no ha disminuido.

Autoridades se reunieron con vecinos de la Baltazar Castro

Demoler los block a la brevedad posible, incrementar las rondas preventivas de la policía y de los vehículos municipales. Y apurar el tema de soluciones habitacionales, son los principales acuerdos de una reunión entre autoridades y los dirigentes de la población Baltazar Castro.

El encuentro se produjo el lunes y se prolongó por varias horas, señaló Fernando Cofré.

-¿Qué acordaron?-

Partimos con el tema de la delincuencia. No abordamos sólo lo de los subsidios. Pedimos la pronta demolición de los blocks ocupados ilegalmente. La próxima semana nos reuniremos nuevamente por este tema.

Nos dijeron que se adelantó la adjudicación para la demolición. Eso requiere permisos de la gobernación y el municipio. Eso no puede pasar de diciembre.

También acordamos patrullajes de las camionetas municipales.

-¿Qué van a hacer con los edificios ocupados por los autores de los delitos?-

Se está trabajando en un plan estratégico con la Delegación Presidencial. Esa gente debe ser desalojada, porque esos departamentos no están habilitados para vivir allí.

Sobre los subsidios para una nueva vivienda, aclaró el dirigente, sigue la idea de que “se entregue subsidios a las 355 familias, para todo el resto de la población. Eso lo estamos conversando. Hay algunos a los que no les corresponde, porque tienen otra vivienda o alguna herencia. A ellos sólo les toca subsidio por la expropiación de sus departamentos.

Para estos 355 no hay una fecha de salida o desalojo, como ocurrió con los 156.

En la reunión estuvieron el Seremi de Vivienda y Urbanismo, la directora de Serviu, el coordinador regional, un representante del gobernador, un representante del Delegado Presidencial, el alcalde y los dirigentes de la Junta de Vecinos Baltazar Castro.