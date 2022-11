Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

Los niños que tienes a tu alrededor te darán la alegría suficiente para tomarte los contratiempos con buen humor. Verás la forma de relativizar algunas cosas que antes te parecían importantes y ya no.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Las ideas y los proyectos fluirán por tu mente con rapidez, como si de un torrente se tratara. También es un día favorable para las relaciones y para ponerte en contacto con personas de origen muy distinto. Te sentirás ligero y ágil como un pájaro.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Tu atractivo y capacidad de entusiasmar a tu alrededor crece. Podrás experimentar un cambio repentino de humor a lo largo de la tarde debido a una mala interpretación con tu pareja o amigos, pero pronto recuperarás el control para pasarlo bien.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Las relaciones más íntimas con tu pareja estarán marcadas de alguna forma por condicionantes externos. Será difícil que te dejes llevar por sus iniciativas, que son mucho más desinhibidas que las tuyas.

LEO (23 julio – 22 agosto).

Caminos diferentes os van a llevar a un amigo y a ti a un mismo fin. Los dos pensasteis que el otro estaba equivocado y ahora os alegráis de encontraros de nuevo en el mismo punto. Vienen días de suerte en los naipes,…pero tienes que apostar dinero, si no, no ganarás.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Pequeños problemas de salud, relacionados, muy posiblemente, con el aparato digestivo, pueden impedirte estar al cien por cien. Ten paciencia y huye de los excesos, ya tendrás tiempo de demostrar tu valía. Ahora mismo, no estás para grandes alardes.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Los esfuerzos por satisfacer a tu pareja parece que no dan el fruto deseado en cuanto a la armonía que necesitas para encauzar tu vida. Puede que haya llegado el momento de replantearte la relación.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Lo que realmente te apetecerá hoy es concluir la jornada laboral y acudir a casa con tu pareja; revivir momentos de intimidad reservados a las grandes ocasiones es también posible en el día a día, si los dos ponen todo de su parte.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

El deporte que practicas es tu vía de escape para no darle tantas vueltas a la cabeza. Buscarás cualquier ocupación para no pararte a pensar en lo que te preocupa. Una salsa picante te hará beber mucho vino en la comida, y no podrás conducir.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Comprobarás que las posibilidades de mejora que te bullen por la mente no puedes encauzarlas en lugar en que desarrollas tu día a día. Tanto si trabajas como si estudias, deberás buscar espacios alternativos y gente que entienda y comparta tus necesidades.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Esperarás más de un regalo, una visita o una llamada, pero tus sentimientos serán de confusión, cercanos a la decepción, cuando compruebes el resultado. Tal vez te creaste demasiadas expectativas, sin demasiado fundamento.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Debes establecer un orden de prioridades en tu caótica vida social. No deberías hacer lo que en cada momento te piden tus impulsos o te dictan los amigos. Tienes una serie de obligaciones morales y la necesidad de cumplirlas.