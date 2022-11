Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

Jornada apagada, en la que todo fluirá con un tono grisáceo. La tranquilidad es lo más apropiado para un día de estas características, en el que podrías aprovechar para ordenar papeles en casa o cambiar un poco la decoración.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

El dinero de esa reparación de automóvil te va a desajustar las cuentas que habías hecho en el último mes. Tendrás que abandonar un plan muy apetecible,…pero en pocas horas lo agradecerás, porque encontrarás una alternativa mucho más emocionante y más barata.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

La imagen externa es un fiel reflejo de lo que se siente por dentro, así es que tal vez te haya llegado el momento de un cambio de “look” que te permita opciones en terrenos complicados o desconocidos. Los consejos de alguna amistad te serán muy útiles para orientarte.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Te mostrarás ambicioso en proyectos económicos y formal en la forma de llevarlos a cabo. Por ello cualquier negocio a tu cargo que requiera esas características tendrá éxito. Observarás cambios en el sueño, te costará dormirte y te despertarás a menudo.

LEO (23 julio – 22 agosto).

No te metas en grandes agobios por cuestiones familiares, porque al final comprobarás que no habrá merecido la pena. Tal vez concedes demasiados caprichos a los tuyos y no reflexionáis suficientemente sobre lo que realmente es necesario.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Las personas del sexo opuesto te encontrarán con un atractivo fuera de lo normal, que puede darte problemas si tienes pareja y es algo celosa. Si estás libre ahora, te enfrentas a uno de los mejores momentos de tu vida para la aventura sentimental.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Puedes enfrentarte a un problema personal bastante serio, pero en ningún momento vas a dejar que se altere tu estado anímico. Aunque tu imagen exterior pueda dar a entender que no sufres, es mejor controlar las emociones.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Te sentirás muy a gusto como parte de un equipo en el terreno del ocio, en actividades que son nuevas para ti, disfrutarás compartiendo cosas con gente a prior interesante. Te sentirás más integrado que de costumbre en estos temas.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Te muestras un tanto frío y distante en las cuestiones afectivas, tiendes a encerrarte en tu castillo particular, pero en estos momentos deberías bajar a la tierra y mirar a tu alrededor; alguien cercano puede necesitar ayuda y tú no te das cuenta.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

No encuentras la manera de impresionar a tu pareja. Tienes verdadera necesidad de hacerlo, porque le agradeces mucho todo lo que está haciendo por ti. Te encuentras como en una nube, sentimentalmente hablando.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

No es el momento de practicar frivolidades y menos jugar con los sentimientos de los demás, ya que puedes causarles un gran malestar y provocar el alejamiento afectivo de buenos amigos.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Día lleno de romanticismo y erotismo junto a tu pareja. Si estás solo, es posible que encuentres a una persona dispuesta a serlo y llena de vitalidad. Encontrarás placer en sueños prohibidos que hoy serás capaz de llevar a la realidad.