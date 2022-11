Los invito a ver con ojos de fe y profunda reflexión este pasaje: “Pero el Señor dijo a Samuel: No mires a su apariencia, ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado; pues Dios ve no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón”. Este pasaje bíblico está en el contexto del Antiguo Testamento, donde el profeta es enviado por Dios a buscar al futuro rey de Israel, pues, el rey-caudillo (Saúl) que estaba liderando al pueblo de Israel en ese momento, no agradaba a sus ojos. El encargo de Dios al profeta es no fijarse en la apariencia, pues “el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón”. La mirada de Dios traspasa las apariencias, conoce y transforma a las personas que logran fijar también su mirada en Él. Esta acción divina se da durante toda la historia de la salvación, diría desde el origen. Una lectura meditada del libro primero de la Biblia, el Génesis, nos da cuenta de que la mirada de Dios está presente desde la creación del mundo: “vio Dios que estaba bien” (su creación), en cambio a las creaturas humanas “se les abrieron los ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos”, esto, después de entrar el pecado y sus consecuencias. La mirada humana que fue creada para la contemplación de la belleza del Creador y su creación ha sido trocada y solo logra ver su propia desnudez. Ante esta realidad Dios no abandona a sus creaturas y Él continúa mirando a los seres humanos con misericordia. Porque necesitamos vernos en sus ojos para poder conocer el camino recto y sus delicias, pues como reza el salmo tan bellamente “así están nuestros ojos en el Señor Dios nuestro, esperando su misericordia”. Esa mirada misericordiosa de Dios en Cristo es la que encuentra a tantos en el camino, cambiando sus vidas para siempre. El pobre ciego de nacimiento que a la orilla del camino pidió el auxilio del Señor, no lo podía ver con los ojos, pero sí con el corazón, porque Jesús lo había anticipado en con su mirada. Tomás, que compartió con Jesús tantos momentos de su vida, sin embargo, no creyó hasta ver las llagas de los clavos en sus manos y la llaga de su costado, pero “dichosos los que creen si haber visto”. Recordemos el episodio de Saqueo, quien solo conocía a Jesús de oídas, y deseaba verlo, y finalmente fue Jesús quien lo miró a él y le cambió su vida de manera concreta dando la mitad de sus bienes y cuatro veces más a quien había defraudado. Si hemos de mirar a los demás hagámoslo como el Samaritano, como nos relata el mismo Maestro, que vio al hombre caído con máxima compasión; ante la mirada indiferente de otros que nublaron sus ojos con las tradiciones y una religión desvirtuada por la ley. La mirada de Jesús desde la cruz viene a sellar el amor eterno por su madre, una mirada cargada de nostalgia de aquellos momentos de ternura, de gozo y de encuentro, con la Mujer que lo trajo al mundo en un pobre pesebre, y lo entregó a Dios en una majestuosa cruz enarbolada en el Gólgota. Pensemos amigos que, si la mirada nuestra no es desde Dios, se vuelve inevitablemente hacia su mediocre visión, que se arrulla en el prejuicio de las apariencias y el destellante semblante de sí misma; es un camino de eterna vanidad. Creamos que la mirada de Dios es eterna, y en su luz fuimos creados, en su amor fuimos salvados y por su justicia esperamos conocer la gloria de los bienaventurados

Por: Gabriel Becerra Ortiz. Asesor Diocesano de Salud.