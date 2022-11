“Aunque la higuera no florezca, Ni en las vides haya frutos, Aunque falte el producto del olivo, Y los labrados no den mantenimiento, Y las ovejas sean quitadas de la majada, Y no haya vacas en los corrales; Con todo, yo me alegraré en Jehová, Y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, El cual hace mis pies como de ciervas, Y en mis alturas me hace andar. Habacuc 3:17-19

Habacuc sabía que venían tiempos difíciles, veía la invasión de Babilonia como un hecho y podía ver que en poco tiempo la higuera no florecería, las vides no darían fruto, faltaría el producto del olivo, los labrados no darían mantenimiento, las ovejas serían quitadas de las majadas y las vacas de los corrales, sin embargo, Habacuc con fe dijo: Con todo esto, a pesar de: “yo me alegraré en el Señor.”

Es sencillo, fácil alabar al Señor cuando todo va bien, cuando hay abundancia. Es fácil adorar a Dios en medio del éxito y la prosperidad, pero alabarlo y exaltarlo en medio de la pobreza, la soledad y la angustia es otro asunto. Es fácil cantar cuando hay trabajo, cuando hay que comer cuando la despensa, el refrigerador está lleno.

¿Pero cual es nuestra actitud cuando estoy pasando por un periodo de tribulación donde todo me escasea, cuando no tengo nada y todo está vacío? ¿Cuándo Dios permite que una Babilonia me invada para enseñarme lecciones de dependencia en él? Podremos decir cómo Habacuc? “Con todo me regocijaré en Dios y me gozaré en el Dios de mi salvación”.

Usted debe tener presente que, si usted mantiene su fe, su mirada y confianza puesta en Dios no le preocuparan los todavía no, ni los, aunque…sino que dirá…” Con todo me regocijaré en el Dios de mi salvación.”

Dios ha prometido a través de su Palabra estar a nuestro lado siempre, todos los días y esa promesa es real y única.

“… he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.” Mateo 28:20

Por lo tanto, aunque venga Babilonia para devastar lo que tanto me gusta ver, las higueras florecidas, las vides con sus frutos, las ovejas en la majada y las vacas en los corrales, entenderé que, si en algún momento pierdo eso, no debo perder la fe sino a depender más de Él.

Esto nos hará entender que las circunstancias, cualquiera que estas sean, no deben controlar nuestros pensamientos pues Dios es más grande que cualquier problema que estemos atravesando en la vida y El en medio de los problemas nos fortalece y nos enseña a mantener viva nuestra fe, aferrándonos a sus promesas y esperando en El.

Dios trabaja en la vida de sus hijos y nos hace entender que a pesar de cualquier situación que tenga que atravesar en la vida, debo seguir confiando en El, pues él está por encima de cualquier situación que atraviese en la vida, y hoy debo responder a esto igual que Habacuc.

“Aunque la higuera no florezca, Ni en las vides haya frutos, Aunque falte el producto del olivo, Y los labrados no den mantenimiento, Y las ovejas sean quitadas de la majada, Y no haya vacas en los corrales; Con todo, yo me alegraré en Jehová, Y me gozaré en el Dios de mi salvación”.

Pastor: Alejandro H. Cabrera C.