Gracias a la labor de las socias del comité Santa María y dentistas de la región que entregan su trabajo voluntario, se han realizado 116 atenciones en la clínica dental instalada desde agosto en el Estadio El Teniente y que beneficia a personas que no pueden costear un tratamiento dental.

María Amalia Silva, integrante del Comité Santa María, formado por esposas de supervisores de la División El Teniente y encargada de la clínica, destacó la atención integral a las personas, ya que además de profesionales en salud bucal y odontólogos especialistas, cuenta con una fonoaudióloga y el apoyo del radiólogo Gustavo Díaz, quien realiza las radiografías sin costo para los pacientes.

“La gente que viene acá es de escasos recursos y se atienden en una clínica de primer nivel. Se van muy felices, satisfechos y queridos, porque todos los tratan bien, estamos a disposición de ellos”, señala Silva.

Bianca Pastén, de la población Dintrans, es una de las beneficiarias. “Hace años, mis hijos se atendieron cuando la clínica estaba en el Manzanal. Es muy buena la atención acá y ahora soy yo la que sale con una sonrisa, porque es caro arreglarse los dientes y es muy bueno lo que hacen acá”, relata.

Vilma Parada se enteró de la clínica hace unas semanas. “Estoy cesante y no pude seguir con mi atención dental ni la de mi hija, que tiene un retraso mental, porque no tengo ingresos. Llegué acá y fue una luz, el doctor Robinson González nos atendió muy bien. Uno sale de aquí no solo con los dientes arreglados, sino que con el alma restaurada”, afirma.

Con experiencia en voluntariados desde hace años, la odontóloga María Cecilia Díaz es una de las profesionales voluntarias y atiende pacientes una vez a la semana. “Es una labor muy bonita, que acerca la atención odontológica primaria y también especializada, que la gente a veces debe esperar años para ser llamada en hospitales. Además, las instalaciones son de primer nivel y con una muy buena ubicación para que las personas puedan acceder”, comenta.

Jocelyn González, también de la población Dintrans, llevaba a su hija mayor a la clínica del comité hace años, cuando se ubicaba en Coya. “Estuvimos unos seis meses yendo. Ahora traje a mi hija de ocho años, está en tratamiento y vamos bien. Yo también me atiendo acá, ahora es mucho más cerca y le agradezco a los dentistas y a quienes nos dan esta oportunidad”, asevera.