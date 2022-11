ARIES (21 marzo – 20 abril).

Larga etapa de meditación que va a repercutir en tus resultados en el trabajo. Además, tu relación de pareja se va a ver afectada por el compás de espera que te has marcado.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Los nubarrones en lo sentimental no acaban de disiparse, seguramente por falta de diálogo. Por muy desproporcionada que fuera la reacción del otro ante tu fallo, lo mejor es que tiendas puentes y arregles un fin de semana que puede ser desastroso.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

No hagas esfuerzos excesivos, la salud debe ser para ti lo primero en estos momentos, porque si lo piensas fríamente, no te hace falta nada que no sea eso. Atención a la hora de firmar contratos de cualquier tipo.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Es posible que sufras algún bajón emocional, los astros no te ayudarán en este sentido, pero si reflexionas un poco, comprobarás que no tienes razón para esta preocupación; tu pareja y tu familia te quieren y harán lo posible porque salgas de ese estado.

LEO (23 julio – 22 agosto).

Tendrás que ir poco a poco acostumbrándote a hacer ejercicio: andar una hora al día, o por lo menos no estar todo el día sentado en el trabajo te ayudará a mejorar la circulación de las piernas.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Deberás tener cuidado para y no permitir que otros se interpongan en tu ascenso en la empresa. Te darás cuenta de que hay personas que están interesadas en subir a costa de lo que sea. En las relaciones personales pasarás un mal momento.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

La paciencia puede convertirse hoy en tu principal virtud. Tendrás que mostrar el ánimo tranquilo para equilibrar todo lo que ocurre a tu alrededor. Convulsiones familiares, laborales y hasta sociales pueden repercutir en tu vida.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Te concentrarás en los temas relacionados con el dinero o los negocios durante esta jornada. Si vas a comprometerse en alguna actividad económica, toma una determinación inmediatamente, no te interesará dejarlo para más adelante.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Las mujeres de este signo pueden pasar una jornada un tanto depresiva. El cambio de temperatura y el exceso de trabajo influirán en ello. Los hombres que tienen a su lado estarán pendientes de ellas todo el día. Mala fortuna en los amores incipientes.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Los astros se confabulan hoy para propiciarte suerte en los viajes al extranjero o en los negocios que tengan que con algún país con posibilidades de crecimiento. En general, los Capricornio vivirán con la sensación de movimiento en sus cosas.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Podrías pasar por momentos delicados en cuanto a ánimo se refiere, pero en breve te llegará la ocasión de olvidarte de todo y concentrarte en los asuntos relacionados con la familia, y en concreto los preparativos de un viaje.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Está a punto de conseguir tus metas, es el momento de concentrarse en tus propios asuntos, sin permitir que los de la gente accesoria de tu trabajo acaben por afectarte. Solamente se te resistirá algún asunto legal, que va para largo.