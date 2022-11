Por Erika Pulgarin.

Junto a la llegada de días más largos y altas temperaturas se da por iniciada la temporada musical al aire libre, con un ambiente primaveral que nos invita a refrescarnos y compartir en diversas actividades en la capital regional.

De esta forma, y para encender el fin de semana, el próximo sábado 26 de noviembre regresan a la luz los Ecos de Sombra en su volumen VII, un espacio de resistencia musical con distintas miradas dentro del espectro rockero independiente.

El encuentro se realizará en el centro de Rancagua, específicamente en el patio del Centro Cultural El Castillo (Jorge Rivera #943), donde aterrizarán los sonidos noventeros directamente desde Los Ángeles junto a The Slow Voyage, influenciados por la huella de referentes como My Bloody Valentine, The Verve o los acoples humeantes de los nacionales The Ganjas.

Con una ascendente carrera iniciada el 2015 y que los ha llevado a participar de eventos como Woodstaco, Feria Pulsar o el festival Undercaos en Lima, Perú, los angelinos acaban de registrar su cuarto disco en el prestigioso Estudio Lautaro en Santiago, por lo que llegan con un repertorio renovado e interesante para los amantes de la estridencia guitarrera del shoegaze y la psicodelia.

Por otro lado, representando a la escena local se hará presente la joven agrupación Rasitraya, con una novedosa fusión de música pesada que se deja llevar por influencias de distintas partes del mundo, con melodías que pasean por ritmos progresivos, latinos e incluso ligados al pop, propuesta que acaban de registrar y que se convertirá en su primer disco.

A ellos se sumará toda la fuerza y la experimentación del power trío Beduino, quienes a lo largo de sus tres discos de estudio han transitado desde un sludge bastante crudo hacia un sonido renovado y más maduro, incorporando recursos electrónicos a sus característicos coros y una densidad que empuja desde las profundidades, lo que por momentos recuerda a referentes como Mogwai.

Por último, y ya cerrando el cartel local, sobre el patio de El Castillo se dejará caer todo el peso del stoner lisérgico de Red Valley, trío que sustenta su propuesta sobre los pilares del doom y el rock vintage de los años 70, y sobre quienes cabe añadir que estarán mostrando sus últimas composiciones como parte de una sesión registrada en las costas de Cahuil, en Pichilemu, la cual verá la luz en los próximos meses.

Finalmente recordar que la invitación es para este sábado a partir de las 17:30 horas y que puedes adquirir entradas contactando a cualquiera de las bandas mediante sus RRSS (Instagram o Facebook), con precios de preventa a $4000 y 2 x $7000, mientras que en la puerta del evento estarán a $5000.