Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

Es el momento de cultivar las nuevas amistades, tras los días relajados y simpáticos de las últimas semanas, alguna de esas personas puede meterse en tu vida por más tiempo del que crees, y además merecerá la pena. No actúes con pereza.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Tienes una necesidad imperiosa de que llegue el fin de semana para soltarte la melena. No necesitas más que una noche loca y un día relajado. Los que tenéis problemas de corazón cuidado con los excesos de alcohol.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Comenzarás a interesarte por la lectura y el buen cine como elementos de ocio en los que no sueles pensar, tal vez por la influencia de un nuevo amigo. Compartirás tus experiencias en este sentido y verás que son mucho más interesantes que ver la televisión.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Jornada para aclararte en el ámbito laboral, aunque necesites dar un puñetazo encima de la mesa para hacerte oír en principio, no lo dudes porque todos entenderán tu situación, e incluso puedes contar con algún aliado inesperado.

LEO (23 julio – 22 agosto).

La intriga sobre cuándo van a llegar posibles cambios en el trabajo va a mantener tus nervios flor de piel. Más tarde, un acontecimiento un tanto divertido con quien menos te lo esperas templará tus ánimos y llegará la relación y las risas.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre). La proximidad del fin de semana pintará la alegría en tu cara, porque tienes grandes proyectos para el mismo. Vivirás una jornada en la que te resbalarán los problemas y pondrá un tu sello de optimismo a todo lo que te rodea.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

No tientes más a la suerte que la has tenido de tu parte en los últimos días, pero no va a seguir acompañándote. Has ganado algún dinero con juegos de azar y apuestas y ahora tienes que pararte a decidir qué haces con él. Piénsalo despacio y tú solo.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

El amor dejará por unas horas de ser la preocupación central de tu vida. Te absorberán más otras facetas, como el trabajo, el dinero o la familia. Con respecto a esta última pueden surgir problemas, posiblemente relacionados con una celebración.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

No deberías asumir responsabilidades que no te corresponden, sobre todo si te provocan nervios y estrés adicionales. Ya es hora de que otros sean capaces de tomar las decisiones que les corresponden, no todo se puede delegar.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Jornada adecuada para iniciar actividades novedosas, en cualquier ámbito que te sirva para apuntalar tu actividad laboral o bien la posibilidad de hacer nuevos amigos, especialmente si tiene que ver con las nuevas tecnologías.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Tendrás que echar mano hoy de tu fuerza interior para solucionar temas personales en un momento en el que sobre todo necesitas tiempo para los asuntos profesionales. Sin embargo, tendrás muy claro tu orden de prioridades.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Buen momento para intercambiar perspectivas con las personas que te aprecian en tu trabajo. Aceptarás con agrado cualquier sugerencia, y quizás sería buena un poco más de ambición.