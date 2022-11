El día martes 27 de septiembre del año 2022, informamos que una mujer de nacionalidad haitiana fue condenada a 15 años y un día de presidio por el delito de parricidio tras dar muerte a su pareja en la comuna de Coltauco, hecho ocurrido el 22 de marzo del año 2021. El juicio en sus distintas etapas se realizó a través de un traductor y según lo dado a conocer por el Fiscal, Claudio Riobó, la mujer con un arma blanca propinó dos puñaladas en el tórax a su pareja, quien producto de las graves lesiones fallece en el lugar de los hechos.

El juicio, dijo el Fiscal se realizó en todas sus etapas a través de un traductor quien iba reproduciendo las consultas o preguntas que realizaban los intervinientes. Fueron tres jornadas en la que el tribunal valorando las pruebas presentadas por parte de la Fiscalía dictó finalmente la sentencia condenatoria contra la mujer de nacionalidad haitiana.

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua, condenaba Medjine Demostene a sufrir la pena de quince años y un día de presidio mayor en su grado máximo, a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y, la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares por el tiempo de la condena, por su responsabilidad en calidad de autora de un delito consumado de parricidio, previsto y sancionado en el artículo 390 del Código Penal, cometido en contra de Gustav Elie, el día 22 de marzo de 2021.

NULIDAD DEL JUICIO

En contra de la citada sentencia la defensa de la sentenciada dedujo recurso de nulidad por la causal contenida en el artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal, solicitando a la Corte que se invalide la sentencia y el juicio oral, determinando el estado en que ha de quedar el procedimiento. Se declaró admisible el recurso y se realizó la audiencia de rigor en la que se escuchó el alegato de los intervinientes, quedando la causa en estado de acuerdo.

La defensa de la sentenciada interpuso recurso de nulidad en contra de la sentencia del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua, fundado en la causal del artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal, esto es, cuando, en la sentencia, se hubiere omitido alguno de los requisitos previstos en el artículo 342, letras c), d) o e), en relación con el artículo 297, esto es infringido el principio de la lógica de la razón suficiente, dado que no ha existido en la causa prueba de calidad que de certeza irrefutable de la supuesta participación de la sentenciada.

“Si bien se contó con el testimonio de funcionarios policiales que sostuvieron la imputación y dieron cuenta de los antecedentes reunidos durante la investigación, no resultaron suficientes para estimar superado el estándar probatorio que requiere una condena penal”

Se agrega que “no hubo en la investigación un traductor, ajeno al hecho punible que diera certeza que lo que el profesional estuviese señalando lo fuera con independencia a ganancias secundarias, que diera garantía de imparcialidad. La policía pidió ayuda a vecinos del sector, los que pudieron tener interés en la protección de un tercero”.

“Otra deficiencia probatoria es que ningún vecino de nacionalidad haitiana de los que declararon en la investigación se presentó a juicio, por lo que el razonamiento inculpatorio se basa en lo que pudo interpretar la policía”, indica el fallo.

“Toda la información que los funcionarios policiales aportaron respecto de la participación de la imputada, deriva de la declaración de testigos que no acudieron al juicio, personas cuyo idioma no es el español y no fueron entrevistadas con un intérprete, de modo que el juicio era la oportunidad para hacerlo y así verificar que la información aportada correspondiera realmente a la que relataron los funcionarios, descartando cualquier error por la diferencia idiomática”, se indica

Se dio a conocer que “la ropa de la sentenciada mostraba manchas de sangre, no hay certeza alguna de la naturaleza de esas manchas pues no se efectuó ningún tipo de análisis para establecer si correspondían a sangre de la víctima. En definitiva, señala, el único antecedente que parece confirmar la participación de la imputada es su propia declaración reconociendo la existencia de sangre en sus vestimentas, pero éste es un antecedente insuficiente para alcanzar estándar de condena”.

Por último se informó que “se acoge, sin costas, el recurso de nulidad deducido por la defensa de Medjine Demostene, en contra de la sentencia de fecha 20 de septiembre de 2022, dictada en los autos RIT O-662-2.021, por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua, y en consecuencia, quedan nulos el juicio oral y la sentencia recaída en él, debiendo retrotraerse la causa al estado de realizarse un nuevo juicio oral, por Tribunal no inhabilitado”.