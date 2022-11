ARIES (21 marzo – 20 abril).

Las infidelidades y la falta de confianza, hasta ahora ajenas a tu vida, aparecen como una plaga. No tienes por qué ser tú el protagonista, pero sí el espectador y a veces mediador. Puede que este papel no sea el tuyo y acabe creándote problemas.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Últimamente tienes la cabeza en cuarenta lugares a la vez, por eso tienes que extremar la precaución y no olvidar citas importantes, sobre todo si tienen que ver con tu salud. Te costará trabajo conseguir una nueva si las pierdes.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Mal día para todo lo que tenga que ver con fiestas o amigos. Es mejor que hoy te quedes un poco al margen de planes multitudinarios y que te dediques a actividades más solitarias.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Aprende a superar esas pequeñas dificultades. Por mucho que te lamentes no solucionarás nada. Observa a tu alrededor y encontrarás mil motivos para no quejarte tanto. Inicia alguna nueva actividad académica que te abra opciones.

LEO (23 julio – 22 agosto).

La pereza, la falta de ánimo puede hacer presa de tus sentimientos en el día de hoy, puede que no tengas cuerpo para nada. Tendrás pocas energías para cualquier esfuerzo, por mínimo que sea; tal vez solo debas descansar un poco más.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Momentos de alta tensión en las relaciones afectivas. Si no estás enamorado, pronto puedes caer rendido a las flechas de Cupido. Aprovecha las oportunidades, teniendo en cuenta que tu futuro puede cambiar en breve.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Reanudarás hoy la esperanza surgida en días pasados sobre el interés de alguien por tu desempeño profesional; un encuentro inesperado te dará pie a ello, aunque te conviene evitar compromisos que no estén muy claros y definidos.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

El desgaste mental va a ser tu enemigo hasta bien entrado el día. Derrocharás una cantidad considerable de energía intentando convencer a tu pareja o a tu familia de algo. Cuando pasen las horas te darás cuenta de que tal vez no estés en lo cierto.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Jornada delicada en todo lo relacionado con el trabajo. Hoy no tienes que ir a la oficina, pero no vas a poder desmarcarte del trabajo en casa. Tu familia se queja de que no les dedicas suficiente tiempo y tus padres quieren que les visites más a menudo los fines de semana.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Los problemas familiares te pueden atormentar más de la cuenta si no eres capaz de exteriorizarlos y hablarlos con las personas que pueden orientarte en los temas que menos experiencia tienes. Verás cómo cuando te abras un poco todo te parecerá menos difícil.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Los astros te tienen reservada hoy alguna sorpresa que tiene que ver con la comunicación en su más amplio sentido, ya sea en viajes, entrevistas, exámenes o conversaciones de interés. Ojo, no tienen por qué ser negativas.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

La monotonía y la falta de expectativas están haciendo mella en tu carácter, habitualmente más alegre. No pienses que es demasiado tarde, siempre puedes cambiar determinados aspectos de tu vida. El trabajo no debe condicionarte.

Por Ignacio Teodoro.

EFE-Reportajes.