Julieta Brodsky

Ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio

Cuando asumimos la tarea de liderar el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio sabíamos que teníamos una serie de desafíos complejos y urgentes. El gobierno anteriorno cumplió con el mandato de implementar el ministerio, dejando de lado a sus

trabajadores y la profundidad del impacto sobre el sector. Se retiró el informe financiero de la ley 21.045, no se decretó el reglamento con la orgánica ministerial, se cerraron espacios, algunos programas y toda la ayuda hacia el sector quedó relegada en fondos concursables. Por ello, se requería urgentemente concentrarse en fortalecer la institucionalidad, contribuir a la reactivación del sector, a la recuperación de espacios públicos y comenzar con la implementación del programa del gobierno del Presidente Boric, que establece políticas públicas concretas para que la cultura forme parte del desarrollo sostenible y aporte a la regeneración del tejido social. A esto nos hemos dedicado con compromiso y dedicación.

Hemos desplegado una contundente labor en reactivación a través de un trabajo con el Ministerio de Salud para abrir espacios y actividades culturales que estaban siendo

discriminadas, con fondos específicos en Economía y mediante nuestro Plan de Reactivación Cultural que está en pleno proceso. Este último, ha implicado la realización

de actividades culturales en todas las regiones del país con foco en dinamizar el empleo y la comercialización de distintos productos, sobre todo de los sectores más rezagados por la

pandemia. Además, 30.350 personas fueron beneficiadas con el Bono para trabajadoras y trabajadores culturales y patrimoniales; convocamos una mesa interministerial que

presentará un Plan de Modernización y Fortalecimiento del Consejo de Monumentos Nacionales que involucrará a diez ministerios, y logramos presentar un aumento histórico

del presupuesto del Ministerio para el 2023. Contaremos con un 16% más de recursos, que permitirán materializar nuevos programas y asegurar las dos principales demandas de los

gremios del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural: Nivelación a grado 20 de estamento de auxiliares y administrativos y eliminación de tramo 6 para vigilante y guardias, por un

monto de $168 millones.

Desde marzo hemos tenido un intenso trabajo prelegislativo, porque las políticas públicas de este gobierno y de este ministerio, se construyen con procesos participativos, con

instancias tripartitas. Estamos realizando diálogos para avanzar en importantes ejes: la Ley de Patrimonio, lograr una ley de Artesanía, la implementación de una Agenda de Trabajo

Cultural Decente que considere un Estatuto del Trabajador Cultural, así como proponer un Proyecto de ley para la creación de un Sistema Nacional de Financiamiento y

próximamente, ingresará al Congreso la Ley de archivos.

Creemos firmemente en el rol clave que juegan las culturas, las artes y el patrimonio en el desarrollo de Chile de manera transversal. Por eso estamos trabajando decididamente, en una labor que no está exenta de críticas, algunas mal intencionadas pero que no lograrán desviarnos de nuestro objetivo de fortalecer la institucionalidad y reactivar económicamente un sector clave para la cohesión social de nuestro país y para todas y todos los chilenos.