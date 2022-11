Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

No malgastes tu buen humor enredándote en inútiles y absurdas peleas en el trabajo. Pon tu grano de arena para ser un más tolerantes, y no seguir con la costumbre de ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Mercurio lleva muy buenas sensaciones a los Tauro en el terreno profesional a partir de hoy. Se abren posibilidades de progresar en tu campo o de abrir nuevas puertas que has estado atisbando, también en el terreno de los estudios.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Presumes demasiado, y alguien te va a recordar que no es para tanto; te vendrá bien un baño de modestia para avanzar sin crear conflictos con amigos y compañeros.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Conocerás a una persona que te hará reflexionar sobre ti mismo, porque a veces actúas de manera que hacen dudar a los demás sobre quién eres y qué grado de confianza o aprecio tienes por ellos.

LEO (23 julio – 22 agosto).

Las personas mayores que te rodean van teniendo años y necesitan de tus cuidados. Eso te obliga a restarle tiempo a tu pareja, que aunque los entiende, no tiene un vínculo familiar con ellos y siente algo de celos. Pasarás un buen rato con tus amigos de la infancia.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Te empeñarás en iniciar el día con el pie derecho y una carga extra de optimismo, porque los pequeños problemas del entorno familiar y laboral amenazan con arruinarte por completo el humor. Necesitarás algún capricho para salir del bache.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Las noticias que puedes escuchar te afectarán directamente y los conflictos en tu hogar te entristecerán. Estará clara una tendencia al desánimo, pero al menos evita las discusiones y piensa que mañana será un día mucho mejor.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Enamoras a la primera persona que se te cruza, y es que estás en el punto más céntrico de tu arco astral. Tienes a todos los demás signos girando a tu alrededor y a tu disposición. Vas a saber aprovecharlo.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Estarás hoy especialmente despierto para los temas financieros, sobre todo si te dedicas profesionalmente a ello. La intuición o la experiencia te llevarán a un logro muy apreciado en tu empresa. En general, buen día para jugar con el dinero.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Tendrás facilidad para todo lo relacionado con la habilidad manual y surgirán en ti nuevas ideas que pueden llevarte muy arriba. Tendrás confianza con alguien para contarle tus intimidades. Buen momento para retomar el ejercicio físico que tan bien te sentaba.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Estrecharás lazos con una persona de una forma muy fuerte debido a acontecimientos inesperados. Te mostrarás fuerte y esperanzado en la capacidad de mejora de las personas, e incluso podrías tomar decisiones que cambien tu vida.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

La armonía cubrirá todas tus expectativas en el terreno emocional, y será el punto de partida para acometer los nuevos caminos que deberás afrontar de ahora en adelante debido a los cambios que aparecen ahora en tu ámbito laboral.