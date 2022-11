Este 1 de diciembre se romperá la tradición de encender el Árbol Navideño en Plaza Los Héroes de Rancagua, esto debido a una licitación realizada a última hora.

Al respecto, el concejal de Rancagua Hugo Guzmán señaló que “con respecto al concejo extraordinario, del viernes recién pasado en el cual se rechazó la autorización para el trato directo por 26 millones para el armado y desarmado de un árbol navideño en la plaza Los Héroes de Rancagua debo decir lo siguiente: la licitación 2402-98-L22 estuvo en el portal de compras públicas desde el 16 de noviembre al 22 de noviembre, es decir, se hizo muy encima de la fecha, por tanto al declararse una licitación desierta se procedió a solicitar al Concejo la autorización para el trato directo lo cual fue rechazado por 6 votos, 3 abstenciones y un apruebo”.

“La ley 19 mil 886, que es la Ley de Contratos Administrativos de Suministros y Prestaciones de Servicios, indica en el artículo 5 que la licitación pública será obligatoria cuando la contratación supere las 1000 UTM y en el articulo 8 de la licitación privada o trato directo dice que solamente procede sí no se presentan interesados, es decir, si no hay oferentes, en casos de emergencia o urgencias o si solo existe un proveedor. En este caso lo que estaban solicitando al Concejo no se justificaba por tanto fue rechazado”, señaló Guzmán.

Además, el concejal señala que, según lo estipulado en la ley, siempre que se contrate por trato directo se requiere de un mínimo de tres cotizaciones “este año no están autorizado los recursos para el armado y desarmado del árbol de navidad que deben entender además los vecinos que no es el arriendo de un árbol, tampoco es la compra. El árbol es municipal existe y solamente se estaban destinando 26 millones de pesos para armarlo y desarmarlo, por lo tanto, consideramos además que es un monto excesivo y ese también es uno de los motivos por los cuales yo también rechacé”.

Por su parte, Emerson Avendaño concejal de la comuna señaló que en torno a esta petición de sesión extraordinaria para tratar el tema del armado y desarmado del árbol de navidad hay varias cosas que a su parecer llaman la atención “que se nos haya convocado a sesión extraordinaria para ver este único punto en tabla, ya que si este tema se hubiese trabajado con anticipación lo hubiesen puesto como punto en una sesión ordinaria y no estar convocando a extraordinaria para verlo. Si uno se va a la licitación que originó este trato directo, se puede dar cuenta que se publicó recién el 16 de noviembre y el mes navideño empieza el 1 de diciembre, entonces uno se pregunta si es que están trabajando con las anticipaciones correctas, si es que están siendo preventivos de hacer las licitaciones con la anticipación correspondiente”.

“A mi parecer en los tiempos que estamos viviendo, es un dinero excesivo; es un gasto que además no refleja el espíritu navideño en muchos ciudadanos, yo hablé con muchas personas y me dijeron que porque no ocupar ese dinero para hacer otras actividades, para hacer cenas navideñas para cumplir sueños reales a todos los ciudadanos de Rancagua, pero que resultaba perturbante gastar 26 millones de pesos en solo esta actividad. Si al final no se monta el árbol, es porque hubo negligencia por parte de la administración”.

Asimismo, el concejal dejó claro que el árbol de navidad es propiedad del municipio “este dinero más bien podría ir en beneficio de algunas familias rancagüinas que podrían celebrar la navidad, que le podríamos devolver a nuestra comunidad el real sentido de la navidad. Allí es algo que la administración debe priorizar, por mi parte, no estoy de acuerdo no voy a estar de acuerdo, al final de cuentas es amparar que se hayan realizado mal los procesos administrativos”.

Opina la gente

Margarita Rodríguez

“Me parece malísimo que no haya arbolito este año, con tantas cosas que hemos tenido para los niños es una diversión venir a ver el árbol de navidad, está mal. Las tradiciones tiene que seguir, por tantos años que se ha hecho, ¿por qué no lo van a realizar ahora?.

Tatiana Pávez

Si uno lo ve por un tema de ornamentación quizás afecte en algo, pero no lo veo como mayor problema. Depende también en que se ocupe el dinero que estaba destinado a colocar el árbol de navidad, si tienen mejor uso, llegar a un campamento, dar cena y ese tipo de cosas, no habría ningún problema.

Laura Carrera

Esto es un tema súper importante para la comunidad pues ellos deben tener lugares dónde reunirse y justamente acá en Rancagua siempre se ha visto que al hacer el árbol de navidad hay cierta atracción tanto para la familia como para la comunidad en general. Hasta cierto punto es malo no tenerlo, no es correcto que no estuviese.

Horacio Valdivié

Me parecería muy mal que no esté el árbol de navidad este año, para nosotros a esta edad no es tan relevante, pero si para los niños, pues ellos tienen toda la ilusión. Ojalá que las autoridades pudieran colocarlo, aunque se respetan las decisiones, pero ojalá y hagan un esfuerzo.

Jorge Santelices

Es malo, porque el árbol de navidad en la plaza Los Héroes alegra a todo el mundo, que entretiene principalmente a los menores, les pediría a las autoridades que hagan todo lo posible para instalarlo por tradición.