Polonia vs Argentina: previa, jugadas, estadísticas y relato minuto a minuto

No te pierdas la narración minuto a minuto de este partido a continuación.

 Polonia vs Argentina se enfrentan a las 16 horas de hoy en el Stadium 974, de Doha, en duelo válido por la tercera fecha del Grupo C del Mundial de Fútbol Qatar 2022.

Las águilas blancas, dirigidas por Czesław Michniewicz, llegan con ánimo tras derrotar a Arabia Saudita por 2 a 0, por lo cual confían en clasificar dado su invicto y de que no han recibido goles en contra en este mundial.

La albiceleste, por su parte, entrenada por Lionel Scaloni recuperó la fe tras doblegar a México por 2 a 0 en Lusail. Los trasandinos están obligados a ganar para conseguir pasar de ronda sin zozobras.

¿Qué resultados necesita Polonia para clasificar a octavos de final de Qatar 2022?

Los Biało-czerwoni necesitan solo uno de los siguientes resultados para llegar a la segunda ronda del mundial:

Ganar a Argentina. Empatar con Argentina. Caer ante Argentina y que México empate con Arabia Saudita. Perder con Argentina por la mínima y que México derrote a Arabia Saudita por no más de un gol de diferencia.

¿Qué resultados necesita Argentina para clasificar a octavos de final de Qatar 2022?

Los dirigidos de Scaloni requieren una de las siguientes opciones para avanzar a la siguiente fase de la Copa del Mundo: