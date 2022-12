Bajo la consigna “The world deserves to see you” (el mundo merece verte), el exjugador nacional y que defendió a O’Higgins en 2007, Benjamín Ruiz, junto a su socio Pablo Muñoz, arrancaron inicialmente con la aplicación BSPORTS, la cual hoy migró a B TALENT STAR, que le permitirá a los usuarios no solamente postular a clubes nacionales, sino que también en una etapa inicial, en Argentina, Perú, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos y México.

En Rancagua hay un caso donde un pequeño de 9 años pudo concretar su llegada a las series menores del “Capo de Provincia” gracias a este emprendimiento.

Sergio Gallardo, jugador Sub9 y alumno del colegio Leonardo Da Vinci, encontró esta opción en redes sociales y no la desaprovechó. “Estaba viendo por redes sociales sobre esta aplicación, le dije a mi papá. Él vio las instrucciones, me llevó a una cancha a hacer los ejercicios».

El joven volante zurdo, está feliz con esta incursión. Es más, su mamá, Gloria Villacura, expresó que «el papá se decidió, lo llevamos a una cancha, se hicieron las pruebas y se enviaron. O’Higgins lo recibió muy bien».

A nivel nacional, existen más de 30 jugadores captados por esta plataforma. Entre los emblemáticos está otro rancagüino, José Tomás Movillo. Fichó en O”Higgins y luego pasó a la Selección Chilena Sub16.

“Agradecemos mucho el interés de grandes compañías que se acercaron de manera desinteresada a este proyecto. Producto de la innovación y la oportunidad de lo que significa la ilusión de convertirse en un jugador profesional. Esto para mi es un sueño, abrir a través de la tecnología la oportunidad a niños y jóvenes que tuvieron la misma ilusión que tuve yo cuando chico”, comentó señaló Benjamín Ruiz, socio y Director Deportivo en Chile de la plataforma.