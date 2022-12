Por: Fernando Ávila Figueroa.

Tres robos de vehículos desde el estacionamiento de Clínica FUSAT Rancagua mantienen preocupados a los usuarios de este recinto asistencial, ya que sólo en un día dos vehículos fueron sustraídos desde el interior de la dependencia.

Una de las afectadas es Laura Panza, quien señaló que el día 23 de noviembre su vehículo fue robado desde el estacionamiento de FUSAT. Ella es funcionario de IST y todos los días temprano llega al estacionamiento parta dejar su vehículo. Realiza un pago mensual que hace por el estacionamiento por ser funcionaria de IST y, el día de robo, se dio cuenta que a eso de las 15:00 horas su vehículo ya no estaba. Sin embargo, desde Ruta del Maipo le informaron que su vehículo a las 09:10 de la mañana ya iba con rumbo a Angostura.

Su vehículo es marca Kia Sportage año 2019, color blanco, placa pate LDXY97, el que hasta el momento no ha aparecido, pero si tiene la información que pasó el peaje Angostura. Desde Fusat le informaron que el mismo día había un segundo afectado, al que le robaron un modelo de vehículo de las mismas características. Dice que FUSAT debe hacerse responsable de la situación, sosteniendo que ya se ha reunido con ellos, pero se está a la espera de lo que indica el seguro de la Clínica. Otro tema a destacar es que según la afectada, previo a los robos de estos dos vehículos, también desde el estacionamiento antisociales habían robado una camioneta perteneciente a un doctor. En esa ocasión, al huir los delincuentes rompieron la barrera de salida del estacionamiento, la que al momento de robar los dos últimos vehículos aún no estaba reparada. Esto hizo que no fuera necesario tener un ticket para que se levantara la barrera.

SEGUNDO AFECTADO

Un segundo afectado es Roberto González, a quien el día miércoles 23 de noviembre le robaron su auto desde el estacionamiento de la clínica, por el lado de urgencia. Esto fue al alrededor de las 09:00 a 09:30 de la mañana. Su auto también es un Kia Soprtage año 2017 color negro, patente JRBK45. Sostuvo que el acceso al estacionamiento es automático, desde donde sale un ticket para luego a la salida pagarlo. El día del robo asegura que la barrera de salida estaba rota, pero en la garita había una persona que recibía el pago.

El afectado sostuvo que se ha reunido con gente de FUSAT, donde se está viendo el tema del seguro, pero se deben esperar 15 días hábiles para conocer qué resultado tiene su reclamo. Pese a ello le indicaron que existe un seguro de responsabilidad civil, que es obligatorio, por lo que lo instaron a estar tranquilo. Sobre el paradero de su vehículo a las 09:40 de la mañana ya había pasado por el portal de Angostura rumbo a Santiago.

Desde la Sección de Encargo y Búsqueda de Vehículos de Carabineros, la jefa de esta sección, Teniente Luzbella Pizarro, sostuvo que efectivamente tienen conocimiento de estos dos robos, pero además existe un primer robo, una camioneta marca Ford, perteneciente a un médico, quien se dio cuenta del hecho, pero se la alcanzaron a llevar, esto también desde el estacionamiento de FUSAT, vehículo que también salió de la región.

La teniente, hizo un llamado a que las víctimas de este tipo de robos, ojalá lo más pronto posible realice la denuncia del hecho, llame al 133, lo que permite comunicarse con la autopista para evitar que el automóvil salga hacia Santiago o, en su defecto, si lo alcanzó a hacer, poder darle alcance de forma rápida. Agregó que se tiene identificada alrededor de tres bandas que viajan a la región para el robo de estos vehículos.

FUSAT RECONOCE LOS HECHOS

Desde FUSAT se informó que en relación a la sustracción de vehículos desde el estacionamiento del Hospital Clínico, “durante el mes de noviembre se produjeron tres denuncias por parte de un funcionario, un trabajador de una empresa relacionada y un paciente. En todos los casos, FUSAT prestó la colaboración necesaria para recabar antecedentes frente a lo sucedido. Una vez conocidos los hechos, tomamos una serie de medidas para mejorar la seguridad al interior del recinto, algunas inmediatas y otras en proceso de implementación que fueron difundidas internamente para garantizar la adherencia del personal”.

Se agrega que entre las medidas destaca la “instalación de cámaras de vigilancia y mejoras en iluminación en todos nuestros estacionamientos. Implementación de sistema de control mediante tarjetas de identificación para el personal en todos los puntos de acceso. Automatización de los portones de corredera en el acceso principal y de Bombero Villalobos. Este último se abre sólo en horarios punta de ingreso y salida del personal, siendo controlado por el guardia y pudiendo acceder únicamente vehículos de funcionarios y proveedores debidamente identificados”.

“Hemos reforzado la vigilancia aumentando la cantidad de guardias, quienes resguardarán los tres estacionamientos y contarán con una caseta de seguridad en sector ambulatorio para mejorar la visibilidad. Sin duda, lamentamos lo ocurrido y seguimos desarrollando acciones que buscan mejorar la seguridad para evitar que este tipo de hechos, que hasta ahora habían sido poco frecuentes, se repitan”.